– Nestlederen i KrF har ikke forstått hva det handler om

Flere sentrale KrF-politikere gikk torsdag ut mot Siv Jensens varslede kravliste.

– Hva feiler det Frp? spurte fylkesleder i Oslo Espen Andreas Hasle.

Hasle mener regjeringen klarer seg like greit uten Frp, «hvis det å vise barmhjertighet ikke er forenlig med å sitte i regjering».

KrF-nestleder Iselin Noresjø kalte returen av IS-kvinnen og barna for «Norge på sitt beste.»

– Dette er ikke et grunnlag for ny kravliste fra Frp, sa nestlederen til TV 2.

– KrF bør sjekke saken

Jon Helgheim (Frp), som etter det TV 2 erfarer har en sentral rolle i utformingen av kravlisten, reagerer kraftig på KrFs uttalelser.

– Når man kommer med ting som «hva feiler det Frp», så tror jeg ikke de har forstått hva innholdet i saken er. De fremstiller seg som de gode, som ville hjelpe barnet, sannheten er at alle har strukket seg langt for å hjelpe barnet. Vi satte en grense ved mor. Det de har gjort, er at de har hjulpet et IS-medlem til Norge. Det er der uenigheten står. Hadde resten gjort som Frp og lagt et ufravikelig press på at det er bare barna som hentes, hadde det latt seg gjøre å hente bare barna. Når advokaten og hun har sett at her er det mulig at partiene gir etter, så spilte de på det. Det er der uenigheten står i. Representantene fra KrF bør sjekke saken. De bommer.

– Nestlederen kaller det Norge på sitt beste?

FÅR KRITIKK: Jon Helgheim mener KrF-nestleder Ingelin Noresjø ikke har satt seg inn i saken. Foto: Carina Johansen

– Ja, og det er bra at vi ønsker å hjelpe uskyldige barn. Det står alle bak, men nestlederen har ikke forstått hva saken handler om. Uenigheten står om å hjelpe mor. De har hjulpet et IS-medlem og en potensiell terrorist. Jeg kan forstå at man har en enfoldig reaksjon, fordi man ikke har orket å sette seg inn i saken. Det er ikke barna vi diskuterer. Det er IS-medlemmer, sier Helgheim.

Han avviser at den eneste mulighet for å hente barna hjem, var at IS-kvinnen også fikk komme.

– Skal barna lide for morens valg?

– Nei, når de lander i Norge vil de bli skilt fra mor og mor arrestert. Det hadde ikke vært noe ekstra belastning fra barna og hentet alene til Norge alene. Om de skilles en dag fra eller til, har ingenting å si. Omsorgen for barna er ivaretatt. Hadde de andre partiene ønsket, kunne vi presset frem en løsning som betyr at mor hadde blitt igjen. De lot moren vinne.