Frp-ledelsen har utarbeidet skisse: Krever klare seire på innvandring- og sikkerhet

– Det er ingenting som kan reparere dette. Det er ingen seier som vi kan få, som er mulig å få.

Etter det TV 2 erfarer skal Kjønaas Kjos, delvis på fleip, under gruppemøtet ha sagt at det eneste kanskje kunne være om partiet fikk fullt gjennomslag for full stopp i familiegjenforening i asylpolitikken, vel vitende at det vil være umulig for de andre partiene å gå med på.

Likevel trekker Frp-kilder frem at en innstramning på familiegjenforening kan bli et av kravene. Et annet punkt er sikkerhet i forbindelse med en mulig ny stor asylankomst til landet.

Kjønaas Kjos vil ikke gi ytterligere kommentarer, men sier hun står for det hun sa onsdag.

Vil forhandle

Frp-leder Siv Jensen ønsker reelle forhandlinger med Erna Solberg om partiet skal fortsette i regjeringen eller ikke.

Det får TV 2 opplyst fra sentrale kilder i Fremskrittspartiet. I stortingsgruppen har det vært spekulert i om partiet reellt forbereder seg på en regjeringsexit og at kravene vil bli for høye.

– Vi vil selvsagt vurdere de kravene som kommer. Men det er ikke slik at en skal belønnes for å ha tatt dissens i en sak, sier Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder, til VG torsdag formiddag.