TV 2 treffer en høygravid Helene Olafsen på opptak med den nye Senkveld-testen: «Blipp mot resten». Til tross for tre dager med opptak og full oppussing hjemme er det en svært opplagt Senkveld-programleder som er på TV-opptak.

– Formen er bra og jeg klarer meg fint, men jeg er litt skjørere noen dager. Men det går veldig bra med meg, sier en høygravid Helene Olafsen til TV 2.

Ny tilpasset konkurranse

I Senkveld-testen som erstatter Senkveld-slaget, har man tatt hensyn til at Helene Olafsen er høygravid.

BLIPP MOT RESTEN: Bernt Hulsker, Anders Jacobsen, Agnetesh, Stian Blipp, Katarina Flatland, Victor Sotberg og Terje Sporsem. Foto: Karina Halvorsen Gravdahl/TV 2

Konseptet er at Helene har plukket ut seks norske kjendiser som Stian skal bryne seg på i tøffe konkurranser. I Helenes testlaboratorium skal Stian få 14 ulike oppgaver som han skal løse mot de utvalgte kjendisene. Helene blir ubestridt sjef og dommer.

– Det hadde ikke vært forsvarlig å gjort et nytt Senkveld-slag så det er fint å gjøre dette istedet. Stian er ubeseiret i vår Senkveld-sammenheng så nå gjør jeg alt i min makt for å beseire han, sier Helene.

– Den beste versjonen av Helene

Stian er full av lovord om sin høygravide programledermakker. De to har etablert en svært god kjemi etter at de tok over roret for «Senkveld» i 2018.

– Humøret hennes har svingt i positiv favør, jeg har aldri sett henne så glad som i denne konkurransen her. Når jeg er under stort press så koser hun seg sterkt. Å se Helene i syvende måned samtidig som hun prøver å gruse meg til støv, er den beste versjonen av henne, sier Stian Blipp.

Mammapermisjon

Helene vet ikke hvor lenge hun skal være borte fra TV-ruta enda. Hun har termin i mars da hun venter en gutt, men håper å være med en stund til utover vinteren.

– Planen er å være med så mye som mulig. Jeg har aldri vært gjennom en fødsel før så jeg må ta det litt som det kommer rett og slett, sier Helene.

– Hun kan føde på skjermen

Stian og Helene har blitt kjent for å dele av sitt eget privatliv i talkshowet. Programlederen er klar for å holde båten flytende videre, men er selv spent på hvordan Senkveld-sesongen blir etter fødselen.

– Jeg må ta det som det kommer. Hun kan være ute to uker før termin, hun kan føde på skjermen, så det er mye som kan skje. Jeg vet ikke hundre prosent hvordan det blir når Helene må føde, om jeg blir alene eller om det kommer noen andre får vi se på, avslutter Stian Blipp.

Senkveld med Helene og Stian har sesongpremiére på TV 2 fredag 31. januar klokken 22:15 og TV 2 Sumo.