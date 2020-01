Christiansen beste norske, selv med hårfin bom

Det var skyhøyt nivå under herrenes sprint i Ruhpolding. Man måtte ha feilfri skyting for å ta seieren, og det fikk Martin Fourcade.

Franskmannen gikk inn til ledelse foran landsmann Quentin Fillon Maillet.

Vetle Sjåstad Christiansen fikk fullt hus på liggende og hang for alvor med. Men på stående ble det en hårfin bom. Christiansen gikk derimot svært raskt i sporet, og selv med en bom kom han inn til en fjerdeplass 22,2 sekunder bak Fourcade.

– Det er ikke hver dag jeg går fortest i denne gjengen her. Det hører til sjeldenhetene, så jeg er veldig fornøyd med formen. At jeg gikk fort her i dag viser at jeg er nok i mitt livs form. Skal ikke ta for gitt at jeg kommer her og har beste langrennstid, sier Christiansen til TV 2.

Christiansen var altså ikke langt fra de aller beste, og hadde nok hatt pallplass om det ikke hadde vært for den ene bommen.

– Det er bra, men når du ser på løpet er det sykt skuffende også. Jeg åpnet veldig hardt og bra, og fikk gode tilbakemeldinger fra første runden. Også på andre runden da jeg begynte å bli sliten, fortsatte jeg å øke. Jeg visste jo med Johannes hjemme, i dag er det min dag. «I dag må du skyte fullt», tenkte jeg. Så bommet jeg allerede på første skuddet. Jeg er veldig glad for at jeg klarte å hente meg inn på de fire siste skuddene, jobbet det inne, sier Christiansen og legger til:

– Jeg er 50/50 skuffet og fornøyd i dag, men det kommer en jaktstart og dette er et ganske godt utgangspunkt til det.

– Hva tenkte du da du bommet på første?

– Det tror jeg ikke jeg skal si her. Men det var fryktelig stygge ord og jeg kjente jo at den satt hårfint kant venstre, som Ola Lunde ville sagt. Så det var litt bittert og det er alltid kjipt å starte med en bom, for da har du ekstra press på å fullføre. Du må treffe på de fire neste. Så det var litt tøft mentalt, men der og da veldig glad for at jeg klarte å hente meg såpass bra inn.

Tangerte Bjørndalen

Fourcade tok sin ellevte seier i Ruhpolding og tangerer dermed Ole Einar Bjørndalen, og de to deler tronen i den tyske byen. Fourcade øker også ledelsen i verdenscupen etter torsdagens seier.

– Det var en veldig bra dag, selv om jeg ikke hadde min beste dag i sporet. Men det handler ikke bare om det, det handler om å være nøyaktig og rask på skytingen også. Jeg er stolt over at jeg klarte det, sier Fourcade til TV 2.