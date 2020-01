Med ungarsk seier over Island i den siste kampen i gruppespillet ble Danmark slått ut av EM før de har fått spilt mot Russland onsdag kveld.

– Dette er en av tidenes overraskelser i et mesterskap, mente TV 2s håndballekspert Bent Svele om danskenes sjokkexit.

De fleste hadde regnet med at Danmark enkelt skulle ta seg videre til hovedrunden. Opp mot 20.000 danske håndballfans hadde kjøpt billetter til hovedrundekampene i Malmö og finalespillet i Stockholm.

– Kjøpt er kjøpt

Uten dansk deltakelse har svært mange bestemt seg for å selge billettene sine. På «Den Blå Avis», danskenes svar på finn.no, hoper salgsannonsene seg opp.

– Det blir ikke mulighet for å etablere en organisert billettbørs. Det burde ikke være noe hinder for at man videreselger sine billetter til pålydende pris, skriver Dansk Håndbold Forbund på Twitter.

Forbundet opplyser i en pressemelding at de ikke kan returnere eller videreformidle billetter.

– Mange dansker som har kjøpt billetter til hovedrunden eller finalehelgen i EM har fått seg en stor skuffelse. Det beklager vi, sier Morten Stig Christensen, generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund.

Den danske exiten er dårlig nytt for EM-arrangøren, spesielt med tanke på å fylle opp tribunene med tilskuere. Billett-pengene renner uansett inn.

– Kjøpt er kjøpt, slår den svenske visedirektøren i håndball-EM, Krister Bergström, fast overfor nyhetsbyrået TT.

– Tar ikke initiativ til å kjøpe opp billetter

Norges Håndballforbund vil ikke aktivt gå inn for å kjøpe billetter av danskene.

– Vi ønsker ikke å ta noen risiko ved å kjøpe opp billetter som vi risikerer å bli sittende igjen med selv, sier generalsekretær Erik Langerud.

– Vi har en del billetter til Malmö. Vårt mål er å hjelpe nordmenn med de billettene vi har, ikke nødvendigvis Danmark. Vi gjør gjerne det hvis det er større behov, men først skal vi bistå med de billettene vi har til kampene selv. Danskene annonserer både her og der at nordmenn som ønsker seg billetter kan holde direkte kontakt med de som ønsker å selge i Danmark, ikke nødvendigvis via oss. Vi tar ikke initiativ til å kjøpe opp billetter av dansker for å tilfredsstille nordmenn som vil til mellomspillet, sier Langerud, som forteller at NHF opplever stor pågang fra folk som ønsker å kjøpe billetter til finalehelgen i Stockholm.

– Man hauser det opp. Nå er vi nesten i Stockholm, har jeg inntrykk av. Vårt fokus er å sørge for å bruke opp de billettene vi selv har i Malmö og jobbe med Stockholm. Så må danskene håndtere dette selv, sier han.

Langerud anslår at 500-600 nordmenn har billetter i Malmö på de norske kampdagene. I tillegg kommer samarbeidspartnere og opplegg i regi av forbundet.

– Jeg tror det skal bli greit med nordmenn der nede. Mange nordmenn sitter på gjerdet for å se om vi kommer til Stockholm. Vi får veldig mange henvendelser om finalehelgen, forteller Langerud.