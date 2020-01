Avslører skrekk-sektens indre liv

– Eller det kunne være at man ikke kom med et budskap fra Gud når hun ville ha det eller at man ikke bekreftet hennes rolle som «Kristi Brud».

– Hvor langt kunne hun gå når hun var sint, var du redd for henne?

– Ja, jeg var redd, men jeg skulle ikke vise det for henne for da bekreftet jeg henne som en hard person, og da ble hun enda sintere for det. Tilslutt var man livredd for å vise at man var redd, forteller Gembäck.

Strenge regler

Åsa Waldau og andre lederskikkelser i Knutby-sekten hadde strenge regler og sterke meninger om hvordan man skulle leve i et ekteskap, også når det handlet om intimitet. Pastorene gikk inn i familier og bestemte hvordan de skulle leve livene sine.

I dag sier Gembäck at dette var en overtramp.

– Det man må forstå er at man som pastor eller leder, særlig i denne forsamlingen, har veldig mye makt fordi man kommer med Gud. Man har liksom et forsprang. Dette førte til at man bare trengte å si små ting for å få mennesker til å gjøre det man ville, sier Gembäck.

Emma var en person med høy status og mye makt i Knutby og hun forteller at hun var en del av den kulturen som ble skapt der.

– Man snakket til hverandre på en hard måte, sier gembäck og forklarer:

– For eksempel var det ikke lov med nære vennskap, så da sa man ifra til folk at de ikke kunne være venner. Eller man blandet seg i hvordan folk oppdra barnet sitt, eller hvordan relasjonen mellom mann og kvinne skulle være. I dag ser jeg at dette er helt feil og man får ikke gjøre sånn mot mennesker, sier Gembäck.

Utroskap og drap

Gembäck var fortsatt pastor i 2004 da Knutby omtales verden over etter at Helge Fossmos kone, som også er Waldaus søster, blir funnet brutalt drept og en nabo skuddskades. Gjennom en serie anonyme tekstmeldinger skal Fossmo ha manipulert barnepiken Sara Svensson til å drepe kona.

Pastor Helge Fossmo ble dømt til livsvarig fengsel for medvirkning til drap på sin andre kone, Alexandra Fossmo, og medvirkning til drapsforsøk på naboen, Daniel Linde. Foto: Passregistret / SCANPIX

Under etterforskningen kom det frem at pastoren og barnepiken hadde hatt et forhold. Fossmo ble pågrepet og dømt til livstids fengsel for drap og drapsforsøk. Dommen ble omgjort i 2014 til 24 års fengsel. Barnepiken Svensson ble dømt til tvungen psykisk helsevern, men ble løslatt i 2011.

Saken fikk stor oppmerksomhet også i Norge siden Fossmo har norske foreldre og var norsk statsborger frem til 1994.

Ble utstøtt

I 2010 da Gembäck ventet sitt andre barn brukte hun all sin tid hos «Kristi Brud». Waldau, som hadde snudd døgnet, sov på dagene og var våken om natten. Den eneste tiden Gembäck var hjemme hos familien sin var på formiddagen når Waldau sov.

– Jeg fikk mer og mer panikk over hvordan livet mitt var og tenkte at jeg vil ikke leve sånn. Det her er ikke noe liv. Jeg misstrivdes i hele situasjonen men turte ikke å si det til noen, forteller Gembäck.

Mistrivselen ble mer synlig og en dag kastet Waldau henne ut og sa at hun ikke ville se henne mer. Gembäck lovet å skjerpe seg men til slutt gikk hun.

– Det var en lettelse å slippe å være der for jeg ville jo ikke det lenger, sier Gembäck.

Mannen ble værende

Selv om Gembäck ble utstøtt ble mannen hennes Peter Gembäck værende i sekten. Han var pastor og en av Waldaus nærmeste, og han tilbrakte mye tid hos henne.

– Det var en kjempetung tid, sier Emma Gembäck.

– Jeg fikk ikke være med Peter på den måten man er som gifte. Han var borte nesten hele tiden.

Ektemannen fikk i oppdrag å få Gembäck tilbake så hun skulle bli «riktig» igjen.

– Hele verden lurer på hvordan vi kan være gifte i dag, men jeg hadde vært innenfor og visste hvilket press det var å leve i dette miljøet og jeg så i hans øyne at han egentlig ikke vil dette. Og jeg visste at han elsket meg, forklarer Gembäck.

I seks år bodde ekteparet under samme tak, men ektemannen Peter tilbrakte mesteparten av tiden hos Waldau.

- Jeg lekte med tanken på å forlate han, men jeg hadde barna og jeg elsket jo faktisk Peter, sier Emma Gembäck.

Gembäck forsøkte noen ganger å få mannen over på sin side, men uten hell.

– Hele tiden håpet og trodde jeg dette skulle ta slutt, sier Gembäck.

Pastorer tiltalt for grov mishandling

Det var Peter Gembäck som meldte fra til polititet om at det pågikk en voldskultur i forsamlingen. Rettssaken mot ham og to andre startet denne uken i Uppsala tingrett. Han har tilstått at han har slått et medlem i forsamlingen og dyttet vedkommende ned i bakken, tatt tak i håret hans og tvunget han til å krype.

– Jeg visste ingenting om det som kom fram av mishandling før etterpå, sier Emma Gembäck.

– Det er det som er det merkelige. Vi levde så isolert fra hverandre at jeg ante ikke hva min mann levde i.

I 2016, da fasaden fikk sprekker og voldkulturen i Knutby ble avslørt, fortalte ektemannen alt til Emma Gembäck.

Åsa Waldau på vei inn i rettssalen i Uppsala tingrett 14. januar 2020. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

– Det var forferdelig. Det verste var å forstå hvordan mine venner har hatt det de siste årene. Eller det verste i hele denne historien er drapet, men det var veldig tungt å høre - samtidig var jeg ikke overrasket. Jeg hadde sett tendensene og visste om den psykiske mishandlingen, sier Gembäck.

Har fortsatt troen

Gembäck har fortsatt en tro men den ser annerledes ut i dag enn hva den gjorde under tiden i Knutby.

– Jeg har ikke noe behov for å være medlem av en forsamling eller et fellesskap. jeg blir dårlige når jeg ser slike fellesskap, sier Gembäck.

– Troen min er avskallet og privat.

Gembäck har fått hjelp og skal snart flytte fra Knutby. Hun jobber i dag som sykepleier og på spørsmål fra Skavlan om hvordan hun har det svarer hun:

– Jeg har det bra og det er jeg veldig takknemlig for. Noen ganger er jeg overrasket over hvor bra jeg faktisk har det. jeg tror det handler om at jeg ble utstøtt. Selv om det var tungt da så er jeg takknemlig for det i dag, sier Gembäck.

Åsa Waldau som i dag heter noe annet er ikke dømt og nekter skyld. På vår forespørsel svarer hun i et brev blant annet at hun har gjort mange feil, at hun er fortvilet over å ha såret mennesker uten å forstå det, men at mange var med på å opphøye henne.