Terje (69) langer ut mot Norwegian: – Faen til arroganse og service

Tirsdag skulle Terje Myklebost (69) fly fra Oslo til Helsingfors.

På Gardermoen ble Snarøya-mannen stanset før han fikk gå om bord i det 45 minutter forsinkede flyet.

Alle passasjerene måtte veie håndbagasjen sin, og betale 750 kroner i overvekt hvis den veide mer enn ti kilo.

– Min lille trillekoffert veide i underkant av ti kilo, og PC-vesken min veide rundt tre kilo. Altså hadde jeg tre kilo overvekt, forklarer den tidligere NRK-veteranen overfor TV 2.

Myklebost hadde to innsjekkede kofferter på 20 kilo inkludert i billetten sin. Altså kunne han ha sjekket inn 40 kilo.

– Men, nei da, her måtte jeg punge ut for 13 kilo fordi jeg valgte å reise med kun håndbagasje. Kvinnen jeg betalte til bare så tvers gjennom meg da jeg protesterte og spurte om hun kunne sjekke inn trillekofferten for meg, sier han.

– Snakket for døve ører

I et innlegg på Facebook langer han ut mot flyselskapet:

«Etter å ha stått en evighet i betalingskøen, viste jeg frem billetten og prøvde å forklare at det var betalt for to kofferter, men at jeg valgte å reise kun med håndbagasje. Jeg trengte ikke koffert, kun en liten trillekoffert for å komme raskt gjennom tollen i Helsingfors. Det står to «free luggage» på billetten, og det var ingen bagasjetag på boardingkortet. Jeg snakket for døve ører. Vær så god, betal 750 kroner for de tre kiloene, én vei. Som i praksis var 37 kilo lettere enn det som var betalt for!! Helt ubegripelig».

KUNNE TATT MED 40 KILO: Terje Myklebost hadde to innsjekkede kofferter på til sammen 40 kilo inkludert i flybilletten. Foto: Privat

Myklebost sier at den ansatte nektet å legge trillekofferten under flyet.

– De er bare ute etter penger. Jeg måtte betale og ta med meg trillekofferten inn i flyet. Det var en så elendig service og politikk at det er en skam. Jeg måtte bære trillekofferten inn i flyet og legge den i hattehyllen. I et halvfullt fly! Jeg trodde at flyet skulle være fullt siden alle måtte veie bagasjen sin, sier han.

Og:

– Faen til arroganse og service. Folk var rasende. Fortsett sånn, Norwegian – og flyene går tomme!

Slår tilbake mot kritikken

I fjor begynte Norwegian å håndheve sine bagasjeregler, slik at alle reisende med mer enn ti kilo håndbagasje må betale 750 kroner.

1. februar skal de også begynne å ta gebyr for håndbagasjen dersom den ikke får plass under stolsetet foran.

Talsperson i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, sier til TV 2 at selskapet forstår at det var frustrerende for Terje Myklebost å måtte betale ekstra.