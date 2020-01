Nylig annonserte Sophie Elise at hun gir seg med blogging. Det til tross for at hun har tronet på toppen i en årrekke, med over 100.000 daglige lesere og millioninntekter gjennom merkevaren Sophie Elise AS.

– Det ble for mye for meg, sier Sophie Elise Isachsen (25) når God kveld Norge møter henne hjemme i rekkehuset hun bor i sammen med kjæresten Kasper.

Stadig kritikk

Det er kommentarfeltet hun sikter til, og den massive hetsen hun har opplevd som følge av åpenheten rundt de mange plastiske operasjonene hun har gjennomgått.

– Det er ikke noe hyggelig å få stygge kommentarer hver dag, og kommentarene på bloggen er stygge på et helt annet nivå, sier hun.

SPEKULASJONER: Mange lurer på om Sophie Elise egentlig bare fjernet implantatene, eller om hun la inn nye samtidig. Foto: Instagram/Privat.

Men selv om hun nå har avsluttet bloggingen, så fortsetter stormen. Igjen er det de mange operasjonene som er gjenstand for kritikk.

Spekulasjoner

I høst gikk Sophie Elise ut og sa at hun ville fjerne implantatene hun hadde tatt i rumpa.

Etter en tur til Los Angeles, fortalte hun åpent om at rumpeimplantatene hun hadde tatt i Istanbul, viste seg å være ment for bryster.

Hun valgte da å operere inn nye implantater, ment for rumpa. Da hun senere la ut bilder av seg selv, var det flere som rynket på nesten over hvordan 25-åringens hofteparti nå ser ut.

NY OPERASJON?: Isachsen vil ikke kommentere om hun har tatt ny operasjon, men tar med seerne på operasjonsstuen i den nye sesongen av «Sophie Elises Verden». Foto: Instagram/Privat.

Ryktene om at hun har tatt et utvidet rumpeoperasjon begynte straks å svirre.

Ble rådet til å beholde rumpa

– Jeg skylder ingen å fortelle absolutt alt hva jeg gjør. Man endrer mening, man får andre råd, man gjør ting, sånn er det, sier Sophie.

Legen hadde i forkant av operasjonen rådet henne til å ikke fjerne implantatene, fordi hun da ikke ville ha noe naturlig fettvev igjen.

– Man sier en ting, men gjør noe annet, fordi «shit happens», er Sophies kommentar til det.

Hemmelighetsfull

Så da er jo det store spørsmålet om den tidligere bloggeren faktisk har tatt en utvidet rumpeoperasjon.

Det vil hun ikke svare på.

– Dere får vente å se i serien, svarer Sophie, som tidligere i januar avslørte at seerne får være med inn på operasjonsstuen i den nye sesongen av «Sophie Elises verden».

