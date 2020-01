«The Blob» har tatt livet av flere millioner dyr

– Alt dette demonstrerer at et varmere hav gir et veldig annerledes miljø, og et veldig annerledes økosystem langs kysten for marine arter. Sjøfugler, som svært synlige medlemmer av dette systemet, er bjellesau for den endringen, sa Julia Parrish, professor i hav- og fiskerivitenskap og medforfatter av studien.

Forskere ved University i Washington identifiserte nylig en ny marin hetebølge, som strekker seg fra havet utenfor Washington og til Alaskabukten.