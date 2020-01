Kenyanske utøvere har vært involvert i en rekke dopingskandaler de siste årene.

Nå er nok en kenyansk utøver, av Reuters beskrevet som en topputøver, i trøbbel.

Ifølge nyhetsbyrået valgte topputøveren å stikke av da dopingjegere uanmeldt dukket opp på en treningsleir i Kapsabet i det vestlige Kenya.

Det forteller Barnaba Korir, en av friidrettstoppene i Kenya, til Reuters.

– Etter at dopingjegerne hadde introdusert seg og fortalt hvorfor de hadde kommet, forlot en av utøverne stedet. Utøveren hoppet gjennom et vindu og over et gjerde, sier Korir til Reuters.

– De slipper ikke unna det strenge regelverket, uansett hvor fort de løper og hvor lang tid det tar, la Korir til.

Onsdag ble for øvrig Alfred Kipketer, tidligere U20-verdensmester på 800 meter, siktet for brudd på meldeplikten. Kipketer er suspendert fra konkurranser til en høring har funnet sted.

Like før VM i Doha kom den tyske TV-stasjonen ZDF med nye dopingavsløringer fra det kenyanske miljøet.

Takket være opptak fra skjult kamera klarte ZDF å ta to friidrettsutøvere på fersken mens de injiserte EPO. Det var snakk om en mannlig og en kvinnelig utøver, som begge var tatt ut til VM. Ifølge kanalen ble opptaket gjort på et apotek i Kenya.