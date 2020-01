– Det kritiske øyeblikket for å handle for klimaet er nå, sier Sir David Attenborough til BBC.

Temperaturene på jorden er nå gjennomsnittlig én grad varmere enn før, og Attenborough hevder det har en klar sammenheng med skogbrannene i Australia.

– Sørøst-Australia står i flammer. Tusenvis av mennesker lider. Hvilke flere bevis trenger vi?

Kloden varmes

Dersom verdens land fortsetter med samme utslippsnivåer som i dag, vil trolig kloden bli rundt tre grader varmere i løpet av de neste 80 årene.

Det bekymrer klimaeksperter som sier at selv en økning på 1,5 grader vil bety kraftigere oversvømmelser og varmebølger, og gi mer ekstremvær.

– Jeg har sagt at det haster i 30 år, men vi har fortsatt tid til å snu. Jo lenger vi venter, jo vanskeligere blir det, sier Attenborough.

Fra smeltende isbreer i Nepal til stigende havnivå som truer med å oversvømme flere mindre øystater, opplever verden allerede de første smakebitene på katastrofen som kan inntreffe dersom det ikke gjøres noe med oppvarmingen.

– De unge forstår

Den profilerte britiske naturhistorikeren og programlederen sier de neste to, tre årene foran oss blir viktige. Han sier den yngre generasjonen forstår at det er en reell krise på gang, mens de eldre ikke ser dimensjonen av det.

– Min generasjon har rotet det til. De unge forstår at det er seriøse problemer foran oss hvis vi ikke gjør endringer, sier han.

Attenborough ble slått til ridder i 1985. Han har reist verden rundt i over 60 år og formidlet historier fra dyreriket. Hans serie «Life on Earth» ble sett av over en halv milliard mennesker. I de seneste årene har han blitt aktiv stemme i kampen mot klimaendringer.