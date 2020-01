Politikvinne delte hemmelig informasjon med kjæresten: – Jeg ble overivrig

Kvinnen i 20-årene var ny i jobben som politibetjent da hun delte hemmelig informasjon, blant annet om detaljer fra politiets straffesaksregister, med sin daværende kjæreste.

Nå møter hun i Oslo tingrett, tiltalt for å ha røpet taushetsbelagte opplysninger, for å ha brutt sin tjenesteplikt, og for brudd på våpenloven.

Saken begynte først da kvinnen meldte sitt tjenestevåpen stjålet tilbake i 2017.

– Ville gjøre en god jobb

Den tidligere politikvinnen fortalte retten mandag sin versjon av det som skjedde.

Tidlig i 2016 var hun nyutdannet politi, og hadde fått jobb i Oslo politidistrikt.

Da hadde hun allerede vært i et forhold til en mann i to år. Kvinnen sier at hun hadde sterk tillit til den daværende kjærestens politifaglige kompetanse, selv om han ikke hadde politiutdanning.

Mannen har tidligere blant annet vært førstehjelpsinstruktør på Politihøgskolen, og kvinnen opplevde at han visste mer om politiet og hvordan ting fungerte enn det hun gjorde. I retten forklarte hun at hun så på kjæresten som en kollega.

– Jeg har alltid vært veldig ivrig på jobb, og ville gjøre en god jobb. Jeg ble overivrig, sa den tidligere politikvinnen i retten.

Dette førte til at hun begynte å dele taushetsbelagt informasjon via tekstmeldinger med kjæresten.

En av meldingene hun sendte til kjæresten lød som følger: «Lol dinna savna meldingen tok e imot på krimvakten' 'Han e furutre, eller ka faen ska e kalle det ... Kom ikke hjem til romkameraten i oslo effer runde på byen ... Slår av tlf., og så dukke kan opp i ålesund ... Idiot».

De neste månedene delte hun svært mange opplysninger fra politiets etterretningsregister Indicia, og straffesaksregisteret, som heter BL. Opplysninger fra de to registrene omfattes av taushetsplikten.

Hadde tjenestevåpen, men ikke våpenskap

Det ble derimot ikke kjent for andre i politiet at kvinnen delte opplysninger før langt senere.

I 2017 opplevde kvinnen at hennes tjenestevåpen ble borttatt fra hennes leilighet. Hun meldte våpenet stjålet, og Øst politidistrikt ransaket boligen til kvinnen. I leiligheten fant de også et av politiets samband, som tilhørte Krimvakta.

Ikke lenge etter ble Spesialenheten for politietterforskning varslet om saken. Deretter ble de flere titalls tiltalepunktene rullet opp.

I tiltalen er det totalt 41 punkter som omhandler brudd på taushets- og tjenesteplikt. I tillegg er hun tiltalt for å ikke ha oppbevart sitt tjenestevåpen i et godkjent våpenskap. Dette selv om hun erkjenner i retten å ha skrevet under på at hun oppbevarte våpenet i henhold til gjeldende reglement hos Oslo politidistrikts våpenkontor.