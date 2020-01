To menn i Oslo-området er nå tiltalt for grovt bedrageri etter at de skal ha svindlet til seg svimlende 4,7 millioner kroner for bilruter som aldri ble skiftet.

Stort problem

Ifølge tiltalen skal de to mennene fra januar 2013 til november i 2016 via et bilverksted ha presentert hele 789 fiktive skademeldinger om skadde bilruter til forsikringsselskapene. Dette til tross for at rutene ikke var skadet eller ikke ble skiftet.

Kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal. Foto: TV 2

– Det er svært positivt at politiet har lagt vekt på saken og at tiltalen nå er klar. Vi mener forsikringssvindel er et samfunnsproblem som må tas svært alvorlig og prioriteres. Denne saken er omfattende og konsekvensene av forsikringssvindel er store, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge til TV 2.

Begge mennene er tiltalt etter straffelovens § 272 (gammel straffelov) og § 376 om forsikringsbedrageri.

– Forsikringsbedrageriet er grovt fordi det legges vekt på at det har hatt en betydelig økonomisk skade og er begått over flere anledninger/lang tid, heter det i tiltalen.

Nye rutiner

Alarmen gikk i forsikringsbransjen da en kunde fortalte om det han oppfattet som en merkelig praksis hos bestemte forsikringsselgere.

– Fremgangsmåten vi har avdekket viser at de som står bak svindelen var svært kreative, har utredningsleder Petter Domaas i If tidligere uttalt til Finans Norge.

Ifølge Finans Norge allierte blant annet verkstedet seg med enkeltkunder og utførte andre bilreparasjoner på forsikringsselskapenes regning, ved at uriktige skademeldinger for glasskader ble benyttet som betalingsmiddel.

Ifølge Finans Norge er forsikringsselskapenes rutiner er nå endret, og saken har ført til en rekke kontrolltiltak i forbindelse med ruteskift på biler.

Straffesaken kommer opp for Oslo tingrett i juni.