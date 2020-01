Prestisjefulle «Royal Society» hevder å være det eldste vitenskapelige akademiet som eksisterer i 2020.

Vitenskapssamfunnet, som ble grunnlagt i 1660 i London, har har nylig publisert en studie som omhandler kvinners parringsstrategier.

Det er forskeren Tessa Clarkson som står bak artikkelen. Hun skriver at det er en tydelig sammenheng mellom det hun kaller «seksuell seleksjon» og tydelige, maskuline trekk.

Mest sexy i hele verden

TV 2 tok saken i egne hender og spurte både menn og kvinner på gata i Oslo om de helst foretrekker skjeggvekst eller ei.

– Med, men de må være snille. Snille menn med skjegg, mener komiker Maria Stavang (24) og legger til:

– Og bart. Bart er det mest sexy i jeg vet om i hele verden!

Føler seg trygge

Forskningen som ligger til grunn i Clarksons artikkel er blant annet basert på rundt 1000 amerikanske kvinners holdninger til ansiktshår hos potensielle partnere.

De fleste vurderte menn med skjegg, samt andre maskuline trekk som solide kjever og brede kinnben, som de mest attraktive.

«Preferanser for skjegg var også høyest blant enslige og gifte kvinner med sterke ambisjoner om å få barn», heter det i forskningsartikkelen.

Årsaken til dette kan være at de maskuline trekkene representerer at han kan beskytte deg og at han har god helse.

Finnes unntak

Det er ikke alle kvinner som liker menn med ansiktshår. Daily Mail, som også omtaler den omfattende forskningen, skriver at dette kan handle om renslighet.

De skriver at kvinner som liker hårløse haker, kan ha en frykt for at skjegg inneholder lus og lopper.

Dette var også tilfelle i TV 2s lille undersøkelse fra gaten, hvor ikke alle var like begeistret for hårveksten.

– Jeg hater skjegg, jeg synes det er fryktelig, sier en ung kvinne og begrunner det med at hun synes det er «uhygienisk og ekkelt».

Forskningen viser at særlig kvinner som er ute etter langvarige forhold ønsker skjegg.