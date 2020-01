Sydsjællands og Lolland-Falsters politidistrikt har for alvor rettet kikkerten mot et område med kommunale boliger i Korsør i Danmark.

Det er blitt tatt DNA-tester av en rekke unge personer i området, og mange har blitt innkalt som vitner i saken. Det melder danske BT.

Undersøkelsene koples til drapet på Emilie Meng, der en gjerningsperson fremdeles ikke er tatt.

Mange DNA-testet

Flere har reagert på politiets fremgangsmåte i saken.

– Min klient ble opplyst at om han ikke sa seg villig til å ta en DNA-prøve, så ville politiet skaffe en kjennelse for å få det gjort. Det høres jo voldsomt ut for et ungt menneske, sier forsvarsadvokat Kim Krarup til avisen.

Minst ti personer har blitt tvunget til å ta en DNA-test på denne måten, ifølge avisen. De fleste av dem skal være i begynnelsen av 20-årene.

Personene skal også ha blitt spurt om hvor de befant seg 10. juli 2016, natten da Emilie Meng forsvant.

Hvorfor DNA-tester plutselig tas ønsker ikke politiet kommentere. De har ikke tidligere gått ut med informasjon om at de har funnet DNA på eller ved stedet der 17-åringen ble funnet drept.

Funnet drept

Aktiviteten i boligområdet skal ha pågått de siste seks månedene,

10. juli 2016 forsvant 17 år gamle Emilie Meng i Korsør i Danmark.

Et halvt år senere ble hun funnet død i et vann 40 minutters kjøring unna. Politiet har aldri offisielt sagt hva dødsåsaken er, og de sa kort tid etter at hun ble funnet at avdøde bar preg av å ha ligget i vann over lang tid.

Politiet har slått fast at hun ble drept – men til tross for en omfattende politietterforskning er aldri gjerningspersonen blitt funnet.

Politiet gikk i juni 2017, 11 måneder etter at 17-åringen forsvant, ut med en etterlysning av en lys Hyundai i30.

Eieren av denne bilen har aldri meldt seg. Bilen ble sett forlate togstasjonen i Korsør kort tid etter at Meng hadde tatt farvel med vennene sine der etter en kveld på byen.