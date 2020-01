Fagermo åpner døren for Odd-exit

Etter tolv sesonger som Odd-trener erkjenner Dag-Eilev Fagermo (52) at tiden kanskje er inne for å prøve noe nytt.

Etter det TV 2 erfarer er Fagermo en av de aktuelle kandidatene til å ta over jobben som Vålerenga-trener etter Ronny Deila, men det har foreløpig ikke kommet noen formell henvendelse til Skien og Odd.

– Må gjøre det snart

Fagermo er under kontrakt med Odd ut 2020 og sier at han ser frem til å slå tilbake etter at medaljen glapp i 2019.

Han er takknemlig for at han har fått lov til å praktisere sin filosofi med unge, lokale spillere, men han holder likevel døren åpen for nye og større utfordringer.

– Vi var sjette best i Europa i fjor når det kom til bruk av egenutviklede spillere. Så er spørsmålet: vinner du med den filosofien i et lite område som det Telemark er? Jeg er inne i siste kontraktsåret, så jeg legger ikke skjul på at skal jeg trene en større klubb en gang, så må jeg gjøre det snart, sier Fagermo til TV 2.

Av respekt for Odd ønsker ikke Fagermo å kommentere andre trenerjobber han kan eller ikke kan være aktuell til. Han sier likevel at han ved tidligere anledninger har fått henvendelser fra norske og utenlandske klubber som er langt større enn Odd, men aldri vært i forhandlinger med en klubb fra Norge.

Vil ha endring i filosofi

52-åringen innrømmer at terskelen for å prøve noe nytt er lavere nå enn den var, uten at det garanterer for at han forsvinner fra Odd. Han etterlyser derimot en endring i filosofi for at klubben skal kunne ta det neste steget.

– Det kan hende at det er muligheter her også, men da må man se litt på filosofien og endre litt på den. Det er ikke til å legge skjul på at Odd ikke er av de største klubbene i norsk og nordisk sammenheng. Det vil være lettere med en sånn filosofi som jeg står for, å vinne noe, om man er i et større område med større nedslagsfelt og en større klubb, sier Fagermo.

Større rammer og et mye større nedslagsfelt ville «prosjekt Fagermo» fått i en klubb som Vålerenga.

– Det er hovedstaden. Det er kanskje bare Rosenborg som har samme potensialet i Norge. Det er en historie der. Det er Klanen. Det er mange ting som gjør at Vålerenga har sterk interesse for mange trenere, sier Fagermo.

Har tro på forlengelse

Sportssjef Tore Andersen sier at de forholder seg til kontrakten Fagermo har med dem ut 2020 og at det nå jobbes for å forlenge arbeidsforholdet utover det. Fagermos ønske om en endring i filosofi er et temaene i forhandlingene.