KrFs fylkesleder i Oslo, Espen Andreas Hasle, reagerer sterkt på at Siv Jensen i går varslet en ny kravliste til statsminister Erna Solberg.

– Hva er det som feiler Frp? spør han.

Tirsdag sprakk nyheten om at regjeringen har besluttet å hente hjem en 29-år gammel norsk-pakistansk kvinne som har sluttet seg til IS og kvinnens to barn. Det fikk det til å koke i Frps bakland.

Onsdag truet Siv Jensen med å forlate regjeringen.

Hasle mener regjeringen klarer seg like greit uten Frp, «hvis det å vise barmhjertighet ikke er forenlig med å sitte i regjering».

– Jeg synes det er uverdig at Frp bruker dette til politisk spill og gjøre seg selv til offer. Det viktigste er at vi får barna hjem. Dette handler om barmhjertighet. At man bruker det til å reforhandle et regjeringsgrunnlag, synes jeg ikke noe om, sier fylkeslederen til TV 2.

– Vi kan ikke forhandle hver gang noe skjer, legger han til.

Han mener Frp «ikke kan skrike seg til nye seire.»

UNERLIG: Fylkesleder i Oslo KrF, Espen Andreas Hasle stiller seg uforstående til at Frp skal legge frem en kravliste. Foto: Pressebilde/KrF.

– Det er tydelig at det er en metode Frp synes er grei å bruke, men jeg synes ikke det er greit. Jeg registrer at min partileder har sagt at dette ikke er greit. Jeg forventer at de ikke kan skrike seg til gjennomslag. Det blir ikke bra. Vi kan ikke holde på sånn, sier Hasle.

Etter en rekke krav fra sentrale Frp-politikere fikk Frp-leder Siv Jensen onsdag med seg stortingsgruppen på at de skal ha gjennomslag for flere politiske saker for å fortsette i regjering.

En arbeidsgruppe bestående av partiledelsen og sentrale stortingsrepresentanter har siden onsdag formiddag arbeidet med en kravliste. Etter det TV 2 erfarer vil den både inneholde krav fra regjeringsplattformen som Frp vil kreve umiddelbart gjennomslag for, men også flere krav som går lenger enn hva de fire partiene forhandlet seg frem til enighet om på Granavolden for et år siden.

KrF-nestleder: – Norge på sitt beste

KrF-nestleder Ingelin Noresjø sier til TV 2 at det ikke er grunnlag for en kravliste.

– Vi har hjulpet et norsk barn som er kritisk syk og som behøver helsehjelp. Mammaen er med og skal stå til rette for sine handlinger. Situasjonen er uoversiktlig og under kontroll. Dette er faktisk Norge på sitt beste, at vi viser omsorg for barna og lar rettsstaten dømme kriminelle handlinger. Det er en balanse jeg er stolt over. Dette er ikke et grunnlag for ny kravliste fra Frp. Regjeringsplattformen står fast og vi forholder oss til den, sier Noresjø.

Hun sier Erna Solberg har en jobb å gjøre.