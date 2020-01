Forsvarer: Derfor skal ikke gjerningsmannen i fengsel

I stedet for ambulanse ringte tiltalte til en eldre bekjent med bakgrunn fra Forsvaret. Kameraten kom i løpet av minutter, men det var lite han kunne gjøre. Han beordret derfor at noen ringte ambulanse.

Flyttet på fornærmede

Det retten må ta stilling til, er om tiltalte unnlot å gi 16-åringen helsehjelp, slik han var forpliktet til.

– N.N. (tiltalte) prøvde å snakke til ham og å vekke ham. Rett etterpå ringte han til N.N. (eldre kamerat), nettopp for å få hjelp. Mens de ventet på hjelpen, løftet de på fornærmede, flytter på ham og la ham i stabilt sideleie. Jeg mener han i denne situasjonen har gjort alt han mente var riktig. Selvsagt kan man bebreide ham, for han burde ringt ambulansen tidligere, men det er ikke nødvendigvis straffbart, sier Bratlien.

Videre trekker Bratlien frem at voldsutøvelsen, fire slag med flat hånd, ikke skulle tilsi at 16-åringen havnet i en alvorlig tilstand.

– Det tar derfor noe tid før noen oppfatter alvoret i situasjonen, og likevel ringes det etter N.N. (eldre kamerat som kom til). Totalt er det kanskje snakk om 3-4 minutter som går tapt før noen ringer ambulanse. De minuttene ville ikke ha spilt noen rolle, sier han.

Kan få oppreisning

Dersom retten er enig med påtalemyndigheten i at tiltalte skal dømmes for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand, mener forsvareren uansett at et års fengsel er for streng straff.

– Han ville i utgangspunktet hjelpe, men han gjorde det på feil måte. Det kan i ingen tilfelle være snakk om merr enn seks til ni måneder, sier forsvareren.

Påtalemyndigheten har tidligere beklaget at det har tatt over to og et halvt år å få saken ferdig etterforsket og opp for retten.

– Han er en ung mann som har hatt livet sitt på vent. For det skal han kompenseres godt. Jeg mener den riktige løsningen vil være å si at han har utholdt straffen sin i varetekt, sier forsvareren.

Tiltalte satt varetektsfengslet i over tre måneder i saken. Dersom han kun dømmes til noen ukers fengsel, slik forsvareren ber om, vil han derfor kunne søke om oppreisning for å ha sittet fengslet i for lang tid.

Dommer Kim Heger har varslet dom i saken i slutten av neste uke.