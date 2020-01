Det er ingen hemmelighet at elbilene har en unik posisjon i Norge. Ingen er i nærheten av å kjøpe like mange elektriske biler som oss, i forhold til folketallet.

I år er det ventet at elbilene for første gang skal stå for over halvparten av antall nybiler solgt her til lands.

Men i antall solgte elbiler er vi bare en miniputt sammenlignet med verdens største elbilmarked, Kina. Der ble det solgt 970.000 elbiler i fjor, ganske mye mer enn 60.000 som var antallet i Norge.

Kina er derfor et svært viktig marked for verdens elbilprodusenter. Det som imidlertid bekymrer her, er at salget nå har bremset opp. Etter flere år med kraftig økning, ble det for første gang minustall i fjor. Det samlede salget av elbiler og ladbare hybrider i Kina falt med 4 prosent.

Kinesiske myndigheter har en klar strategi om å få flere elbiler ut på veiene. Men i fjor strammet de likevel inn på støtteordningene her: Foto: Scanpix.

Strammet inn på støtteordningene

Årsaken til dette er nok at kinesiske myndigheter i løpet av fjoråret strammet inn på sine støtteordninger til elbiler. Dette merker også de lokale produsentene. En rekke kinesiske bilmerker produserer nå elbiler. I tillegg er det et rush av nystartede selskaper, som håper å kunne slå seg opp som bilprodusenter.

Nedkjølingen i markedet blir ventet å ramme særlig de sistnevnte hardt. Det blir vanskeligere og dyrere å hente inn kapital. I tillegg vil konkurransen bli mye tøffere de kommende årene, når svært mange nye modeller kjører inn. Derfor er det ventet at flere vil måtte gi opp og at det blir en konsolidering i markedet.

ZS EV er den første elbilen fra MG, som nå er Kina-eid. Den har lansering i Norge nå i januar.

Tesla made in China

Som et resultat av dette, satser også mange kinesiske bilmerker nå mer på eksport av elbiler. Det merker vi svært godt i Norge. MG er i gang med å markedsføre sin kompakte el-SUV ZS EV her hjemme. Og i løpet av året skal flere andre merker etablere seg.

Hjemme i Kina får de nå også konkurranse fra Tesla. De har akkurat åpnet fabrikk i Kina, hvor de første eksemplarene av Model 3 har begynt å rulle ut. Tesla skal også legge produksjonen av sin kommende Model Y til Kina. Bilen har mye til felles med Model 3, men har SUV-karosseri og mulighet for syv seter. Interessen for denne er ventet å bli stor også i Norge.

Tesla har på rekordtid bygget fabrikk i Kina, produksjonoen er nå i gang her for hjemmemarkedet. Foto: Scanpix.

Over to millioner biler i måneden

Det totale personbilsalget i Kina endte forresten ned med 8,2 prosent i fjor, tilsammen ble det solgt og registrert 25,8 millioner biler. Handelskrigen med USA og litt større forsiktighet blant bilkjøperne blir sett på som faktorer som har påvirket dette.

Samtidig er mange også klare på at den voldsomme veksten vi har sett i mange år på ett punkt måtte begynne å bremse opp.

Den kinesiske bilbestanden har vokst i rekordtempo, etter hvert som velstandsøkningen har gjort det mulig for svært mange kinesere å kjøpe ny bil.

