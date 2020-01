«Vær så snill – ikke klem meg»

Pål er en av dem jeg kaller for en naturlig klemmer. De har den egenskapen at de på en måte ufarliggjør klemmen ettersom det er så naturlig for dem.

Det gjør det lettere for oss som ikke er så glad i klemming, og jeg skulle ønske jeg var mer som disse naturlige klemmerne.

Redd for å gjøre feil

Men hva er det som gjør at jeg blir stiv som en stokk når jeg skjønner det blir klemming?

Jeg synes det bare er ubehagelig.

Jeg blir ille berørt og er redd for å gjøre feil.

Feil i den grad av å bøye seg til samme side som klemmeren eller holde klemmen for lenge. For ikke å snakke om frykten for å plassere hendene feil.

Jeg har aldri lært meg hvor man bør ha hendene under en klem. Skal man gå inn og rundt med begge hendene? Skal den ene armen bare henge ned mens den andre nærmer seg ryggen? Hvor på ryggen? Mellom skuldrene eller det for høyt oppe? Korsryggen? Skal det strykes? Klappes?

Det eneste jeg er helt sikker på, er hvor hendene ikke skal være. Det er jeg veldig glad for at jeg vet.

Nyttårsforsett

Utrolig nok skal klemming være bra for helsen. Forskning viser at klemming utløser gode hormoner i kroppen. Man bør for eksempel klemme barna sine og holde klemmen en del sekunder.

Derfor har jeg nå bestemt meg for at nyttårsforsettet mitt skal være å bli en bedre klemmer.

Jeg skal ta i mot de klemmene jeg får og jeg skal ta lærdom av hvordan de erfarne og rutinerte klemmerne utøver denne kunsten. Og jeg skal prøve å ta initiativ til å gi en klem der det tilsynelatende føles naturlig.

Så får vi se hvor hendene mine havner.

Og finnes det en bedre dag å starte mitt nye klemmeliv på enn den internasjonale klemmedagen?

Neppe.

Derfor ga jeg datteren min en god og lang klem i dag morges.

– Au, pappa! Skjegget ditt stikker sånn, ropte hun.