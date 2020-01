Senatet i den amerikanske kongressen girer nå opp for den historiske begivenheten: For tredje gang skal en president møte foran en storjury i en riksrettssak.

President Donald Trump er anklaget for maktmisbruk, og for å blokkere kongressens arbeid.

Onsdag sendte majoritetsleder for demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, tiltalepunktene til senatet. Torsdag vil den formelle prosessen settes i gang, og høyesterettsjustitiarius vil sverge inn aktørene.

– Må falle for eget grep

– Det største spenningsmomentet er om han selv skal vitne, sier USA-kommentator Eirik Bergesen.

Vitnelisten er foreløpig ikke klar, og har vært en stor kilde til kontrovers. Majoritetsleder Pelosi drøyet i flere med å sende tiltalen til senatet i et forsøk på å forsikre seg om at senatet vil kalle inn vitner. En slik forsikring fikk hun ikke.

Dermed er det fremdeles usikkert hvem som vil ta ed foran storjuryen – og det kan fremdeles tenkes at Trump vil innta vitneboksen.

– Om han vitner, er han ferdig, sier Bergesen.

Han viser til at hele årsaken til at Trump blir stilt for riksrett er telefonsamtalen han hadde med Ukrainas president Volodomyr Zelenskij. Der mener i alle fall demokratene at Trump forsøkte å presse Ukraina til å forsøke å påvirke det amerikanske valget i 2020, ved å igangsette en etterforskning av demokraten og den potensielle presidentkandidaten Joe Biden.

Bergesen tror det republikanske partiet vil gjøre det de kan for å holde Trump utenfor ed under rettssaken.

– Det er om å gjøre å stanse ham. Men om han velger å gjøre det selv – for vi vet jo at Trump liker oppmerksomhet og TV-kameraer – så tror jeg de etterlater ham til seg selv, sier kommentatoren.

Bergesen tror partiet utad er bak Trump, så lenge velgerne i hovedsak støtter presidenten. Han tror derimot at det ikke vil smerte majoriteten i partiet mye om Trump ødelegger for seg selv i en riksrettsforklaring.

– De vet jo at han kan være uforsiktig i språket fra før, det er på mange måter derfor han stilles for riksrett. Men de har ikke lyst til å dytte ham utfor stupet selv, han vant jo valget. Trump kan godt forsvinne for republikanernes del, men han må falle for eget grep, mener Bergesen fast.

Også Bolton kan felle ham

Et annen mulig vitne det knyttes stor spenning til om vil bli kalt inn er John Bolton.

Den tidligere rådgiveren i det amerikanske forsvarsdepartementet har ved flere anledninger antydet at hans lojalitet til Trump har visnet, og at han har informasjon som er skadelig for presidenten. Han har også sagt seg villig til å vitne i riksrettssaken om han blir stevnet.