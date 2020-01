Nummerskiltene på biler og motorsykler er der for en grunn, og derfor er det viktig at disse alltid er lett lesbare.

Ikke alle er like nøye med dette hele tiden. De fleste har nok kjørt bak biler med sykkelstativ på hengerfestet, der det har vært umulig å lese registreringsnummeret. Dette er ikke tillatt. For slik transport skal det være montert et tydelig duplikat av nummerskiltet, helt bak på stativet.

Om vinteren er det ikke sjelden å se biler der hele eller deler av nummerskilt er dekket av snø og is – og er helt uleselig. Det samme kan vi se i sommerhalvåret når noen har kjørt mye på våte grusveier, for eksempel ved hytta på fjellet.

Like ulovlig er dette, og i begge tilfeller er det lett å unngå. Snø og is lar seg enkelt fjerne, og i sommerhalvåret er det som regel nok å vaske bilen regelmessig for å unngå at skiltene blir for mye tilsølt.

UP advarer: Ikke gjør disse idiotiske tingene i vintertrafikken

Muntlig pålegg

– Skiltene skal alltid være lesbare, fastslår assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen overfor Broom.

– Er dette noe dere støter på ofte?

– Nei, det kan vi absolutt ikke si. Det hender, men årsakene kan være veldig forskjellige, så her blir det ofte en vurdering på stedet i hvert enkelt tilfelle, sier han.

– Noen ganger kan dette være helt ubevisst for bilføreren, som kanskje ikke har lagt merke til det selv en gang. Dette gjelder for eksempel i tilfeller der bokstaver og talt begynner å bli så mye slitt av vær og vind at det går ut over lesbarheten. I slike tilfeller gir vi bare et muntlig pålegg om å fikse saken.

Her er elbilene med lengst rekkevidde

I tett snøvær på vinteren kan det fort skje at skiltet foran rett og slett "snør igjen". Derfor er det viktig at man sjekker dette med regelmessige mellomrom.

Snike seg unna fotoboksene

– Noe helt annet er det med dem som aktivt prøver å hindre at skiltet lar seg lese. Dette ser vi nok mest av i forbindelse med ATK – fotoboksene. Her er det blant annet enkelte som prøver seg med å bøye skiltene for å hindre identifisering.

– I slike tilfeller, der det åpenbart er gjort forsøk på å skjule bilens eller motorsykkelens registreringsnummer, kan utfallet bli et forenklet forelegg på 2.600 kroner, legger han til.

Å dekke til skiltet foran for å lure seg unna fotoboks-bot er et ikke ukjent fenomen. Det samme gjelder for å unngå bompenger.

Dekket til med stålplater

Tildekking av bilskilt for å unngå bomavgift er også en kjent sak.



Her jukses det på forskjellige måter, men ikke mange går så langt som trønderen som ble tatt for å ha dekket til nummerskiltene med stålplater både foran og bak, slik Adresseavisen kunne melde fra en bomstasjon på Fosen for noen få år siden...

Det hender også at skilt blir stjålet eller mistet. I slike tilfeller må tapet alltid meldes til politiet først før du kan dra til trafikkstasjonen og få nye skilt. Som oftest vil du i slike tilfeller også få nytt registreringsnummer på grunn av faren for svindel.

UP: Skremmende at noen tar denne sjansen

Video: Sjekk disse billysene