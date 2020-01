Fem nye deltakere er klare for Love Island

– Jeg vil ikke at de andre skal vite at jeg er veldig følsom. Jeg får lett en klump i halsen, men nåde om de skal få se det, sier hun bestemt.

– Den verste er det å bli avvist, også på TV i tillegg. Avvisning er det som har stoppet meg tidligere også, å tørre å gå den ekstra mila for noen, forklarer Andrea.

Hun er også bekymret for om hennes brautende alter ego, «Bodil» vil ta for mye plass.

– Jeg håper de ikke reagerer på at jeg ofte er veldig mye. Når jeg går inn nå, må jeg gå inn med åpent sinn, være sårbar, og ikke spille på humor. Men det er vanskelig, for min «indre Bodil», hun presser seg fram, sier hun og ler.

Aranja er klar for å date på en ny måte

Navn: Christina Aranja Ophaug-Johansen

Alder: 25 år

Kommer fra: Trondheim

Bor: Oslo

Yrke: Butikkmedarbeider og økonomistudent

NY LOVE ISLAND-DELTAKER: Christina Aranja Ophaug-Johansen. Foto: Marit Grøtte / TV 2

Aranja, som har thailandske aner, beskriver seg selv som omsorgsfull, sprudlende og selvsikker. Hun har vært singel i et halvt år, og nå er hun klar for å utfordre seg selv og date på TV.

– Jeg er ute etter en som er trygg på seg selv, ambisiøs og vet hva han vil i livet. Også er det veldig viktig at han er hengiven og lojal, sier hun til TV 2.

Hun meldte seg på Love Island selv, etter at hun ble bergtatt av den britiske versjonen av realityprogrammet.

– Her kan jeg møte en potensiell partner på en annerledes måte. Man dømmer ikke noen etter hvordan de ser ut, fordi man blir tvunget til å bli kjent på et dypere nivå. Jeg tror at det kan åpne for at man blir interessert i noen man ikke hadde trodd man skulle bli interessert i, sier hun.

– Blir ofte sett på som en trussel

Aranja ser for seg at det kan bli tøft å komme inn som nykommer.

– Jeg opplever ofte å bli sett på som en trussel, på grunn av utseendet mitt og måten jeg kler meg på. Jeg er veldig flørtete av natur. Så det kan jo by på utfordringer, men jeg tror det skal gå greit, sier hun.

– Det er jo slik at man må tråkke på noen tær der inne. Først og fremst kommer jeg til å gå for det jeg vil ha, men samtidig så håper jeg at jeg blir venninne med alle jentene også, sier hun.

Alexandra er klar for et forhold

Navn: Alexandra Mjør

Alder: 21 år

Kommer fra: Asker

Bor: Oslo

Yrke: Butikkmedarbeider og markedsføringsstudent

NY LOVE ISLAND-DELTAKER: Alexandra Mjør. Foto: Marit Grøtte / TV 2

Alexandra er halvt amerikansk, og hun beskriver seg selv som positiv og utadvendt.

– Det er nok amerikaneren i meg som er glad i å prate med folk og være sosial. I en kjæreste så er humor viktig. Vi må kunne ha det gøy sammen og være bestevenner, sier hun til TV 2.

Hun har vært singel i tre år, og nå føler hun seg klar for et nytt forhold.

– Jeg meldte meg på Love Island for to uker siden. Jeg satt hjemme og så på programmet, og da tenkte jeg at dette kunne være noe for meg. Siden jeg er en åpen person, så tror jeg at jeg kan finne noen der inne, sier hun.

To favoritter

Når hun kommer inn i Love Island-villaen, har hun planer om å bli kjent med alle og ikke avskrive noen av mennene. Likevel har hun sett seg ut et par favoritter.

– Jeg synes Jon André virker sykt hyggelig og som en skikkelig kosegutt. Også synes jeg at Omid virker helt nydelig, men han kan bli for forsiktig for min smak, sier hun.

De siste ukene har hun observert livet i Love Island-villaen gjennom TV-skjermen.

– Det har vært rart å se programmet på TV. Det er litt uvirkelig at jeg faktisk skal inn i villaen nå. Det slår meg nok fem minutter før jeg går inn, og da kommer all nervøsitet, sier hun.

Victor vil prioritere dating foran jobb

Navn: Victor Barstad

Alder: 23 år

Kommer fra: Lillestrøm

Yrke: Bilselger

NY LOVE ISLAND-DELTAKER: Victor Barstad. Foto: Marit Grøtte/TV 2

Victor har vært singel i tre år, men nå håper han på å finne seg en kjæreste.

– Nå er jeg klar for å finne noe varig. Jeg har fokusert mye på jobb i det siste, og jeg har ikke prioritert dating. Men inne på Love Island er ikke jobben med meg, så her kan jeg gi alt og få god tid til å bli kjent med folk, sier han til TV 2.

23-åringen beskriver seg selv som åpen, ærlig og morsom.

– En kjæreste må by på seg selv og ikke ta seg selv så høytidelig. Hun må ta vare på helsa si, men hun trenger ikke å trene seks dager i uka. Hun må være morsom og glad i mennesker, men så klart må hun være litt mer glad i meg, sier han og ler.

Oppdaget på utested

Victor ble spurt om å være med på Love Island da noen fra produksjonsselskapet oppdaget ham på et utested i Oslo.

– Målet mitt med Love Island er å finne den rette. Det er mange bra kandidater i villaen. Alle damene virker morsomme og flotte, sier han.

– Jeg vil bli kjent med alle, også de som er i stabile par, legger han til.

Thomas har tre kriterier til en kjæreste

Navn: Thomas Brien

Alder: 23 år

Kommer fra: Fredrikstad

Bor: Bergen

Yrke: Markedskonsulent og markedsføringsstudent

NY LOVE ISLAND-DELTAKER: Thomas Brien. Foto: Marit Grøtte/TV 2

Thomas har vært singel i kun tre måneder, men han er allerede klar for et nytt forhold.

– Målet mitt med Love Island er å kose meg så lenge jeg kan. Jeg ser på kjærlighetsdelen som en gulrot. Jeg skal ha det kjempemoro og bli kjent med nye mennesker, sier han til TV 2.

Han beskriver seg selv som spontan og morsom, og han har tre kriterier til drømmedama:

– Hun må først og fremst være morsom, og hun må ha litt bein i nesa. Også er det toppen av kransekaka hvis hun er kjempepen, sier han.

Elsker oppmerksomhet

23-åringen ble oppdaget av Love Island-produksjonen da de så etter deltakere på utestedet han jobber for. Først takket han nei til tilbudet om å være med, men for noen dager siden ombestemte han seg og satte seg på flyet til Argentina.

– Dette er en mulighet som jeg får kun én gang, så det ville vært dumt å ikke gripe den, sier han.

Thomas elsker å få oppmerksomhet, men det er én ting han ikke kommer til å gjøre foran TV-kameraene.

– Jeg har lovet mamma å ikke ha sex på TV og ikke skjemme bort familienavnet. Ellers liker jeg å gjøre mye ut av meg selv og få så mye oppmerksomhet som jeg kan. Vi får se hva jeg finner på inne i villaen, sier han.

