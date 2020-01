Sent onsdag kveld var veivokter Ib Nymark fra Nordvågen i Nordkapp kommune i gang med å brøyte strekningen mellom Skipsfjord og Nordmannset på E69, da han så noen skarpe lys fremfor seg.

Veien hadde da vært stengt i fire døgn på grunn av de enorme snømengdene som har kommet i Finnmark.

Fullstendig nedsnødd

– Vi var inne med fres og hjullaster og skulle åpne veien til en av de isolerte bygdene da jeg så et sterkt lys. Jeg var usikker på de hva dette var for her skulle det ikke ha vært biler nå, forteller Ib Nymark, Veivokter i Presis veidrift.

Veier stengt og bygder isolerte. FOTO: Ib Nymark

Han kjørte frem til lyset og fikk øye på tre personer som kom gående i snø- kaoset.

– Det fortalte at det var turister fra Frankrike og at det natt til mandag ble overrasket over dårlig vær. Teltene var fullstendig nedsnødd og at det hadde vært ekstremt. De begynte å bli slutt på mat og de hadde kun noe sjokolade igjen, sier Nymark.

Aldri sett så glade folk før, sier veivokter Ib Nymann Foto: Radio Nordkapp

– Turistene hadde startet i Karasjok og gått over fjellet på ski og truger. Deretter hadde de rodd over Magersundet med oppblåsbare kanoer, før det gikk videre med pulk og ski, forteller veivokteren.

Siden mandags kveld har de tre ligger værfaste før de ble oppdaget av Ib Nymark.

– De hadde ikke regnet med at det var slikt vært her oppe og at det opplevde situasjonen som ekstrem og at de slet med å komme seg videre, sier Nymark.

Fikk mat, øl og dusj

Han syntes litt synd på de tre turistene. Derfor tok han pulkene i snøskuffen på hjullasteren og fikk franskmennene inn i bilen.

– Siden de hadde gått helt fra Karasjok og sikkert hadde ligget i telt lenge uten en dusj, så tenkte jeg:

– Faen, her må vi finne på noe, sier Nymark.

Han tok de derfor med til verkstedet og kontoret sitt. Der fikk han ordnet med dusj, mat og noen øl.

Fornøyde franskmenn fikk mat, dusj og øl Foto: Ib Nymark

– Jeg har aldri sett så glade folk før. Nå havner jeg vel i alle avisene i Paris, humrer Nymark.

Brøytemannskapene har de siste døgnene jobbet på spreng med å rydde unna de enorme mengdene med snø som har lavet ned over store deler av Finnmark.

Aldri opplev maken til snømengde

– Jeg har aldri opplevd så mye snø på så kort tid. Fra klokken 23 på kvelden til klokken 05 på morgenen kom det 55 centimeter med snø, sier veivokteren.

– Det har vært et helvete. Det har gått i et og guttene har nesten jobbet døgnet rundt. Det har lavet ned og når du snur deg har det snødd igjen bak deg. Det har ikke nyttet å rydde Det er bare Honningsvåg sentrum vi har hatt noen lunde kontroll på, sier Nymark.

Nedsnødd: Det kom over 55 centimeter med snø på seks timer. FOTO: Ib Nymark

Flere geologer har kommet til Honningsvåg og har i dag vært ute for å se på skredforholdene.

De aller fleste av veiene til de isolerte bygdene er nå åpen og fri for ferdsel.

Flere hundre mennesker har vært isolerte de siste fire dagene. Torsdag fikk de første evakuerte flytte hjem igjen.

Det er masse snø i fjellene og i neste uke kommer det mildvær.