Peter var klar for kamp. Så fikk han en dartpil i fjeset

17 år gammel dro Peter Brookes og kompisene til Anfield for å se sitt kjære Manchester United mot Liverpool.

Vertene var storfavoritter. Kenny Dalglish var blitt varm i den røde trøya, men som alltid før en United-kamp tenkte Brookes at favorittlaget kom til å vinne 3-0. Kampen har han aldri sett. Resultatet har han aldri likt. Men det var ikke Liverpools 3-1-seier som gav 17-åringen et minne for livet.

Det sørget en dartpil i stor hastighet for.

– Jeg stod på tribunene og ventet på at kampen skulle starte da jeg plutselig kjente en dart i fjeset. Jeg forsøkte å få den ut, men klarte det ikke.

– Den gikk rett igjennom. Jeg prøvde å dra den ut selv, men det var sjanseløst. Jeg mener å huske at det var før kampen var kommet i gang at den kom flyvende.

Brookes måtte ha hjelp. Kampen kunne han bare glemme, her gjaldt det å komme seg på sykehuset. Der ventet alt annet enn en rask fjerning av fremmedlegemet.

– Da vi kom til sykehuset, ventet fire-fem timer med undersøkelser og røntgen for å være sikre på at den ikke hadde ødelagt noe.

– Jeg husker godt at det måtte fire stykker til for å få løs pilen. To holdt hodet mitt nede, og to dro for å få ut pilen. Det vondeste var da de klemte hodet mitt ned, minnes 59-åringen.

Klandrer Liverpool-supporter

På tribunen stod det tusenvis av tilskuere, både Liverpool og Manchester United-fans. Peter Brookes er helt overbevist om at den som kastet dartpilen tilhørte grupperingen Liverpool-supportere.

– Stemningen var veldig anspent, men det var slik det var på den tiden. Det var en normal atmosfære på en United-Liverpool-kamp, sier 59-åringen.

– Vi kjørte buss på veien til arenaen, og jeg kan huske at det ble kastet litt steiner mot bussen vår. Det var slik det alltid var. Det var det vi forventet, så vi tenkte ikke noe mer over det. Hvis vi dro på bortekamp mot Manchester City kunne man regne med golfballer, men dartpiler var overraskende, sier United-supporteren med et skjevt smil.

– Hvem var det som kastet pilen?

– En Liverpool-fan, svarer Brookes kontant. Vi stod bare få meter unna deres seksjon, så jeg er helt sikker på at den kom derfra.