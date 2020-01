Begge kvinnene i slutten av tenårene ble innlagt på sykehus i Arendal der de fikk behandling for stikkskader. Politiet fikk melding om saken klokken 17.04 onsdag 8. januar.

I det som fremsto som en voldsepisode, hadde de to fått kuttskader «i nedre del av armene, på hendene og i halsregionen». Den ene av dem fikk kort etter status som siktet i saken.

Torsdag opplyser politijurist Sigbjørn Kvarme til Agderposten at kvinnen som ble pågrepet er varetektsfengslet i fire uker.

Politiet sperret av et større område i Barbu Park etter hendelsen og det er funnet det politiet kaller en «gjenstand» som de tror ble brukt. Politiet har ikke ønsket å si om det dreier seg om en kniv.

Bakgrunnen for uoverensstemmelsen mellom de to er ukjent for politiet.

(©NTB)