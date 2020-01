– Slik skjulte Epstein menneskehandel og overgrep

Epstein, som var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter, ble funnet død i cellen sin 10. august i fjor. Riksmedisineren i New York konkluderte med at Epstein tok sitt eget liv, men dødfallet er utsatt for mange spekulasjoner og konspirasjonsteorier.

Overvåkingsbilder slettet

Konspirasjonene fikk ytterligere grobunn da det ble kjent at overvåkingsbilder av Jeffrey Epstein fra et tidligere angivelig selvmordsforsøk er slettet. Først var opptakene av milliardæren Jeffrey Epsteins selvmordsforsøk på avveie. Så ble videoen funnet. Nå finnes den ikke mer. Tekniske problemer skal være årsaken, skriver The Washington Post.

I november ble to fengselsbetjenter som ble satt til å passe på Epstein, siktet for ikke å ha voktet ham slik de skulle og for å ha forfalsket logger for å dekke over misligholdet. Begge fengselsvaktene har erklært seg ikke skyldig.

Justisminister Bill Barr har tidligere uttalt at det er avdekket alvorlige avvik ved fengselet og sparket den føderale fengselsdirektøren.

Epstein hadde mange rike og innflytelsesrike venner, deriblant tidligere president Bill Clinton, prins Andrew og nåværende president Donald Trump.