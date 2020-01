32-åring løslates tross advarsler fra eksperter

– Selv om vi ser en positiv utvikling hos han, vil det være relevant for gjentagelsesrisikoen å se stabiliteten i denne over tid. Det er også viktig å huske at de som tidligere har begått seksuelle overgrep vil statistisk sett alltid ha forhøyet risiko for gjentakelse av denne atferden, opplyser de sakkyndige.

Flere sakkyndige konkluderte under rettssaken at 32-åringen har diagnosen pedofil, samt at de vurderte tilbakefallfaren som høy og at det var usikkert om behandlingen av han ville ha noen effekt.

Reell bekymring

Psykologene og psykiaterne, som har vurdert 32-åringen mens han har sittet i forvaring, mener at til tross for antydninger til en positiv utvikling er det i dag vanskelig å si hva som i fremtiden vil stoppe ham fra igjen å begå seksuelle overgrep eller benytte seg av barnepornografisk materiale.

– Hans evne til å skjule sine avvikende seksuelle interesser og dyssosiale handlinger, og både fremstå og fungere tilnærmet normalt i samfunnet, er veldig bekymringsverdig, opplyser de sakkyndige.

Den erfarne rettspsykiateren Randi Rosenqvist, har også vurdert 32-åringen. Selv om hun mener at han har kommet langt i behandlingen, er hennes vurdering at det fremdeles foreligger grunnleggende problemer hos ham som ikke er løst.

Etter Rosenqvists vurdering er ikke 32-åringen klar for prøveløslatelse.

Flere av Ilas fagpersoner mener at det over tid har skjedd en indre progresjon hos 32-åringen. Men med tanke på hans omfattende problematikk, anses imidlertid ikke endringene hos ham store nok til at gjentagelsesfaren er redusert i tilstrekkelig grad.

Spørsmålet Asker og Bærum tingrett måtte ta stilling til er om situasjonen i dag er slik at faren for at 32-åringen på ny vil begå seksuelle overgrep overfor barn vil bli redusert i tilstrekkelig grad ved relevante hjelpetiltak, slik at han kan prøveløslates.

Dommerne uenige

Retten var ikke enig da de vurderte spørsmålet om prøveløslatelse. Den ene meddommeren viste til advarslene fra fagpersonene på Ila som advarte mot prøveløslatelse.

Mens de to andre dommerne mente det er rimelig tvil om det er fare for at 32-åringen vil begå nye seksuallovbrudd dersom han blir prøveløslatt – og at denne tvilen må komme ham til gode.

På tross av tvilen mellom dommerne, og de sakkyndiges klare oppfordring, valgte dermed retten at mannen skal prøveløslates.

Statsadvokaten har ikke anket dommen.

– Siden 32-åringen vil få oppfølging og behandling også etter at han kommer ut, vil han ha noen å henvende seg til hvis hans situasjon blir vanskelig. Han har nå sittet i fengsel i seks år, og flertallet finner det sannsynlig at fengselsoppholdet har hatt en individualpreventiv effekt på ham, står det å lese i dommen.

Kriminalomsorgen har satt klare krav for at 32-åringen kunne prøveløslates nå, blant annet kontroll av elektronisk utstyr, faste innetider, ikke på noen måte ha kontakt med barn under 16 år, ikke oppsøke steder der barn naturlig oppholder seg, ikke benytte alkohol eller ta kontakt med fornærmede i denne eller tidligere straffesaker.

Brudd på vilkårene vil trolig føre til at han blir satt i forvaring igjen.

– En sterk indikasjon

Psykolog Pål Grøndahl. Foto: NTB scanpix

Pål Grøndahl har jobbet som rettspsykolog og sakkyndig i 20 år, og har truffet mange som er dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot barn i Norge.

Han sier at det ikke er helt uvanlig at det er uenighet mellom de sakkyndige og retten i overgrepssaker hvor det skal vurderes risiko.

– Når det er snakk om risikovurdering i en slik sak, så kan de sakkyndige og retten vurdere det på ulike måter. Vi sakkyndige gir råd, men det skjer at domstolen vil vise at de er selvstendige og legger andre kriterier til grunn, sier Grøndahl til TV 2.

Rettspsykologen sier at det er mange moment som spiller inn om denne personen bør løslates eller ikke, og retten er nødt til å vurdere alle sidene av saken nøye.

– Men at de sakkyndige, som har behandlet mannen, mener han ikke er klar for prøveløslatelse, samt at retten selv heller ikke er samstemte gir en sterk indikasjon, sier Grøndahl, som forøvrig uttaler seg på generelt grunnlag.

– Fornøyd

32-åringens forsvarer, advokat Espen Wangberg, sier at hans klient selvfølgelig er fornøyd med at han blir prøveløslatt.

Wangberg sier at han registrerte at de sakkyndige ikke var enige i om hans klient skulle prøveløslates, og at det var en dissens fra den ene meddommeren. Men Wangberg legger til at fagdommeren i saken var ganske klar i at hans klient skal prøveløslates.

– Etter prøveløslatelsen går han inn i fase over to og et halvt år hvor han blir tett fulgt opp. Dette er en sikkerhet både for han og for alle andre, sier Wangberg.