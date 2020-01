Toyota-konsernet var lenge lunkne til elbiler, men nå kommer de også.

Først ut fra bilgiganten er Lexus UX. Denne uken hadde den Europa-premiere i Amsterdam, på et arrangement der Toyota og Lexus la frem noen av planene sine for de kommende årene.

Her i Norge har Lexus alltid vært et nisjemerke. Men med elbil på plass, er det ventet at salget vil øke betydelig i år.

– Vi får UX 300e til Norge i oktober. Da er vi faktisk også det aller første markedet i Europa. Ambisjonen vår er å selge 1.000 eksemplarer i år og responsen fra kunder har så langt vært svært god, selv om vi ennå ikke har startet markedsføringen av bilen. Ambisjonen for 2020 totalt sett er å selge rundt 1.700-1.800 Lexus her hjemme. Elektriske UX blir altså en svært viktig bil for oss, forteller Espen Olsen som er informasjonssjef for Lexus og Toyota i Norge.

Her er UX 300e på plass i Amsterdam og debuterer med det i Europa.

– Mer enn 300 kilometer

I en tid der mange produsenter har fokus på lengst mulig rekkevidde, går Lexus her litt sine egne veier. Noen rekkevidde-vinner er nemlig UX 300e ikke.

Så langt har ikke Lexus noe tall målt etter de nye og strengere WLTP-målemetoden. Men etter utgående NECD skal den klare 400 kilometer. "Mer enn 300 kilometer etter WLTP" er det vi får høre i Amsterdam.

Dette forklares med at større batteripakke ville gått ut over plassen i bilen, og dessuten gjøre den uforholdsmessig tung.

Slik ser den ut innvendig. Lexus lover høy materialkvalitet og svært lavt støynivå.

Effektiv drivlinje

UX er en kompakt SUV/crossover. Bilen er nesten nøyaktig 4,5 meter lang. Bagasjerommet i den elektriske utgaven er på 360 liter. Med det snuser den på familiebil-klassen.

Lexus lover ellers en svært effektiv drivlinje, som skal gi lavt strømforbruk. Her drar de veksler på mange års erfaring med hybridbiler. I presentasjonen av bilen fremholder de at den skal by på den tradisjonelle Lexus-kvaliteten. Støynivået skal være svært lavt, samtidig som kjøreegenskapene er sporty. 0-100 km/t går på 7,5 sekunder, bilen har en toppfart på 160 km/t.

Elektriske UX har mindre rekkevidde enn mange av konkurrentene, så gjenstår det å se hvor mye vekt norske elbilkjøpere legger på det.

Gunstig startpris

Batteripakken er på 54.3 kWt og er utstyrt med et varmestyringssystem som fungerer i lave og høye temperaturer. Påliteligheten er også økt ved hjelp av overvåkningssystemer som regulerer lading og forhindrer overlading. Ved hurtiglading kan den ta imot inntil 50 kW med strøm. Her er flere konkurrenter bedre.

De aller første demobilene kommer til Norge allerede i månedsskiftet april/mai. Selv om det er en god stund til lansering, har Lexus allerede gått ut med norsk startpris. Den er på gunstige 359.000 kroner. Men det er ventet at bestselgeren her hjemme vil koste noe mer, sannsynligvis fra rundt 400.000 kroner.

Se video av den nye elbilen fra Lexus under: