Mandag innkalte dronning Elizabeth til et hastemøte med familien for å diskutere Meghan og Harrys planer om løsrivelse fra det britiske kongehuset.

Etter møtet uttalte Dronningen at hun godtok parets ønske om å dele tiden mellom Storbritannia og Canada, og hertugparets løsrivelse ser ut til å være i gang.

Men prins Harry er fortsatt en del av den kongelige familien, og torsdag gjennomfører han sitt første offentlige oppdrag siden nyheten ble offentlig 8. januar

Blir i Storbritannia

Torsdag skal prins Harry være vert for trekningen av VM i Rugby i 2021 på Buckingham Palace, og møte representanter fra alle de 21 deltakende nasjonene.

Ifølge Sky News har det florert rykter om at Prinsen skulle reise til Canada for å være med Meghan og sønnen Archie, men nå er det klart at han blir i Storbritannia til neste uke.

– Hertugen har noen møter her tidlig i neste uke, sa en kilde til nyhetsbyrået PA.

Hvorvidt møtene er med bestemoren dronning Elizabeth er uvisst. Dronningen uttalte på mandag at det fremdeles står igjen litt arbeid med avtalen, og at flere detaljer vil komme de nærmeste dagene.

– Dette er komplekse saker som min familie må løse, og noe mer arbeid gjenstår. Men jeg har bedt om at de endelige avgjørelsene blir tatt de neste dagene, sa dronning Elizabeth.

Viste seg offentlig

Onsdag viste hertuginnen av Sussex seg offentlig for første gang siden hun reiste til Canada forrige uke.

Hun besøkte en kvinnesenter i Vancouver som hjelper fattige kvinner og barn med basisbehov som mat, klær og kursvirksomhet.

Besøket var selvsagt stor stas for gruppen som la ut et bilde av besøket på Facebook.

– Se hvem vi hadde te med i dag. Hertuginnen av Sussex, Meghan Markle besøkte oss for å diskutere saker rundt kvinner i samfunnet, skriver de.

Kostbar affære

Hertugparet annonserte 8. januar at de skal trekke seg tilbake fra de fremste rekker, jobbe mot å bli økonomisk uavhengige og dele tiden sin mellom Storbritannia og Canada.

Sistnevnte har fått Dronningens ja, men Canadas statsminister Justin Trudeau forteller at de kanadiske myndighetene ikke har blitt involvert.

For Canada kan det hele bli en kostbar affære. Medier har anslått at det vil koste drøyt 11,5 millioner kroner å finansiere sikkerheten til paret og sønnen deres, Archie.

Regjeringen har ikke tatt stilling til hvorvidt landet skal betale sikkerhetskostnadene forbundet med å ha paret boende i landet.

– De fleste kanadiere er veldig positive til å ha kongelige boende hos oss, men det er fortsatt en del diskusjoner å ha, sa statsministeren til det kanadiske nyhetsbyrået Global News.