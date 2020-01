I fjor lanserte Toyota en helt ny generasjon av den populære SUV-en RAV4.

Den har helt siden introduksjonen i 1994 vært en stor suksess for Toyota – med langt over ni millioner solgte eksemplarer så langt.

I år følger Toyota opp med en helt ny ladbar utgave av storselgeren. Det blir utvilsomt en svært viktig modell hjemme i Norge. Elektrisk rekkevidde på 65 kilometer og startpris på 468.000 kroner gjør at det her ligger an til storsalg.

Viste farlig oppførsel

Nye RAV4 har fått en rekke oppdateringer, både teknisk og designmessig.

Blant endringene på den nye modellen, er at bakkeklaringen på bilen er økt. Likevel har Toyota klart å senke bilens tyngdepunkt, som skal komme kjøreegenskapene til gode.

I fjor høst meldte imidlertid svenske Teknikens Värld dårlige nyheter for RAV4.

Etter en test av bilens kjøreegenskaper i den såkalte «elgtesten» – konkluderte de med at resultatet var nedslående. Bilen ble underkjent, og konklusjonen var at den viste «farlig oppførsel».

Dette er helt nye RAV4 i ladbar utgave, som nylig har debutert i Amsterdam.

Mener fortsatt dette er et godt alternativ til elbil

Oppdaterer bilen

Etter gjentatte unnamanøver-tester, viste det seg at bilen gikk opp på to hjul og svarte med tendenser til sladd.

Her går bilen på to hjul i testen. Teknikens Värld omtaler bilen som uforutsigbar og at oppførselen er farlig. Foto: Teknikens Värld

Nå melder Teknikens Värld at Toyota skal foreta endringer på bilen – etter et møte med redaksjonen deres.

– Toyota gjennomfører en forbedring av antiskrenssystemet for å gjøre det mer aktivt. Flere ulike prototyper av det såkalte VSC-systemet har blitt testet, skriver Teknikens Värld.

Ifølge Toyota-delegasjonen som tok turen til Arlanda i Sverige, har produsenten selv oppdaget avvikende oppførsel når RAV4 foretar en unnamanøver i høyere hastigheter.

Det er disse resultatene som har dannet grunnlaget for å oppdatere antiskrenssystemet.

Vår test av Toyota RAV4 her

Nye RAV4 ble Norges 6. mest solgte bil i 2019, med nesten 5.000 solgte eksemplarer, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Forsikrer at bilene er trygge

Toyota opplyser til Teknikens Värld at de nye VSC-innstillingene er relevant for biler i det europeiske markedet, og vil bli integrert i produksjonen fra i år. Eiere av nye RAV4 blir tilbudt en gratis oppdatering av systemet, skriver nettstedet videre.

Til Broom forteller Toyota Norge at sikkerheten til norske kunder er høyeste prioritet.

Espen Olsen er informasjonssjef i Toyota Norge.

– For å sikre dette gjennomfører vi strenge sikkerhetstester gjennom utviklingen av bilene våre. Toyota er trygg på at RAV4 er sikker i sin nåværende spesifikasjon, siden den har gått igjennom alle utviklingstester og møtt alle krav, forteller Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.

Olsen legger til at Toyota tar rapporten om "elgtesten" publisert av Teknikens Värld alvorlig.

– Vår dialog med Teknikens Värld er fortsatt pågående og så fort vi er i stand til å replikere magasinets testmetoder, akter vi å utvikle og gjøre tilgjengelig en gratis oppgraderingspakke for kunder som ønsker det, designet for å adressere magasinets spesifikke testforhold. Målet er å implementere software-oppdateringene i løpet av første halvår 2020.

I mellomtiden forsikrer Olsen at alle Toyota-kunder kan være trygge på sikkerheten i bilene sine.

Toyota RAV4 debuterer som ladbar hybrid

Her er nye RAV4 akkurat lansert: