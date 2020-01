Mystisk virus sprer seg i Asia: – Man vet at det kan ha et enormt potensial

En ny type coronavirus brøt ut i Wuhan i Kina tidlig i januar, og hittil er to personer døde og over 40 personer syke.

Mandag ble viruset for første gang påvist utenfor Kina, da smitten ble bekreftet hos en kvinne i Thailand. Torsdag ble det bekreftet et nytt tilfelle i Japan.

Viruset er i samme familie som SARS, som forårsaket en global epidemi i 2002 og 2003. Da gikk 744 menneskeliv tapt.

Coronaviruset er også beslektet med MERS, som siden 2012 har tatt 803 liv.

– Det store spørsmålet er om dette viruset kan smitte mellom mennesker. Hvor lett det smitter mellom mennesker er avgjørende for hvor stort utbruddet vil bli, sier seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen ved Folkehelseinstituttet til TV 2.

Annen smittekilde

Verdens helseorganisasjon (WHO) har hittil advart sykehus over hele verden. I Kina jobber man døgnet rundt for å finne ut mer om det mystiske viruset.

Viruset brøt trolig ut på et sjømatmarked i Wuhan, som har vært stengt siden 1. januar. Den 30 år gamle japanske mannen som har fått påvist viruset oppgir at han ikke har vært på markedet. Heller ikke kvinnen smittet i Thailand hadde besøkt markedet.

– For noen av tilfellene i Kina, og for tilfellene i Thailand og Japan, har ikke den syke personen vært på sjømatmarkedet. Derfor er det mistanke om at det finnes enda en smittekilde i byen, sier Tønnessen.

Ragnhild Tønnessen er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

Det er kun ni dager til kinesisk nyttår, en høytid hvor mange kinesere reiser rundt i både Asia og verden. Det er blant annet forventet at 800.000 kinesere vil reise til Thailand for å feire høytiden.

Flere nærliggende land sjekker alle tilreisende fra Wuhan for symptomer på virusinfeksjonen, og sikkerheten trappes opp i påvente av mange kinesiske reisende. Flere land lagrer verneutstyr, forbereder isolasjonssenger og går om bord i tog for å sjekke passasjerer som kan være smittet med viruset.

Det store spørsmålet

Seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen ved Folkehelseinstituttet forteller at fagmiljøet får vite mer om utbruddet hver dag. Det viktigste svaret de jakter er i hvilken grad viruset smitter mellom mennesker.

– Foreløpig undersøkes det om smittekilden er fra dyr. Både SARS og MERS kom via dyr. Hvor lett det smitter til mennesker er avgjørende for neste skritt, sier Tønnessen.

Kinesiske myndigheter opplyste onsdag at viruset kan ha spredd seg mellom familiemedlemmer og åpner dermed for sannsynligheten for at viruset smitter mellom mennesker.