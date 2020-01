De tre ble pågrepet onsdag den 15. januar i en koordinert politiaksjon som ble gjennomført i samarbeid med dansk politi, skriver Kripos i en pressemelding.

Pågripelsene kobles til «Operasjon Hubris», som TV 2 tidligere har omtalt ved flere anledninger.

To av personene er pågrepet i Danmark, og én person er pågrepet i Norge.

Det er ifølge Kripos gjort beslag av betydelig kvantum narkotika i Norge, som har blitt smuglet inn fra Danmark. Det er en dansk statsborger som er pågrepet i Norge.

Dansk politi opplyser at de fremstiller to menn de har pågrepet for grunnlovsforhør– det som i Danmark tilsvarer varetektsfengsling – torsdag klokken 9 i retten i Horsens.

Flere hundre kilo narkotika

Så langt i «Operasjon Hubris» er det gjort beslag av over 4 tonn hasj, 196 kg amfetamin, 71,5 kg kokain, 45 kg MDMA og 25 kg heroin.

TV2 har tidligere omtalt en dansk 53-åring som ifølge politiet pendlet mellom Trysil og Danmark mellom 2014 og 2018. Politiet mener han kan ha smuglet tonnevis med hasj, til en verdi av omlag 50 millioner kroner.

Selv forklarte han turene med jobb og avkobling, og nektet en hver befatning med narkotikaen.

Internasjonalt samarbeid

«Operasjon Hubris» og er et internasjonalt samarbeid. Eurojust har koordinert arbeidet, men norske Kripos har ledet det.

I Norge er det hovedsaklig politidistriktene på Østlandet som har vært involvert i saken. Politidistriktene Oslo, Innland og Øst har brukt betydelige ressurser på etterforskningen.

Ifølge Eurojust førte etterforskningen dem til et transportselskap i Nederland som var involvert i smugling av store mengder narkotika til flere europeiske land. Tre nederlendere er også pågrepet i Norge, ifølge organisasjonen.