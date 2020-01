Amerikanske David Ostrom (40) fra Paola i Kansas ønsker å møte ekskona Bridgette Ostrom (38) til sverdkamp.

Det skriver The Guardian.

I en forespørsel sendt til tingretten i Iowa, skriver 40-åringen at ekskona og advokaten hennes har «ødelagt meg juridisk» etter en langvarig krangel om barn og gjeld.

Han viser til at det ikke er forbudt å la partene i en rettstvist få møte hverandre til en såkalt «trial by combat», altså rettssak ved kamp.

Før og under middelalderen var det vanlig å avgjøre rettssaker uten for eksempel innrømmelser eller kilder ved kamp. Den som vant kampen, hadde rett.

Business Insider skriver at en dommer i USA kan – i teorien – fortsatt tillate partene til å avgjøre rettsaken på slagmarken.

«Dommeren har makt til å la partene løse sine disputter på slagmarken,» skriver Ostrom til retten.

Han ber dommeren om å få 12 uker på seg, slik at han kan lære seg å kjempe som en ekte samurai.

Inspirert av «Game of Thrones»

David Ostrom sier at han ble inspirert til å sende forespørselen etter å ha sett hitserien «Game of Thrones», og at han føler seg urettferdig behandlet av ekskona og advokaten hennes, Matthew Hudson.

Han forteller at ekskona har krevd at han må til psykiatrisk evaluering, og at hun ikke forstår at det går an å dele barna 50/50.

– Jeg er ikke interessert i å fysisk skade noen. Ingen bryr seg om hva jeg mener er viktigst for meg og barna mine. De har forsøkt å ignorere meg, og ikke pratet om lik omsorgsrett, og dette setter søkelyset på dem, sier han.

Absurd møter absurd

David mener at advokat Hudson har oppført seg på en absurd måte.

– Jeg tror jeg har møtt herr Hudsons absurditeter med min egen absurditet, sier Ostrom, og legger til at ekskona kan få lov til å velge Hudson som sin kriger på slagmarken.

Dommer Craig Dreismeier skal ha svart at han ikke kommer til å ta en avgjørelse med det første, ettersom han mener at begge parter har uregelmessigheter i sine forslag og svar.

– Frem til de korrekte saksbehandlingsskrittene for å sette i gang en rettssak blir fulgt, vil denne domstolen ikke iverksette ytterligere tiltak, sa dommeren.