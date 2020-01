Casper Ruud (21) går rett inn i hovedrunden av Australian Open. Der venter den hviterussiske Egor Gerasimov (27).

Det ble klart under trekningen torsdag. Gerasimov er ranket som nummer 98 i verden. Ruud er selv ranket som verdens 46. beste tennisspiller.

Dersom det blir seier i første runde, kan det bli meget tøft i den andre for Ruud. Da vil han nemlig møte vinneren av kampen mellom Marco Cecchinato og verdenssjuer Alexander Zverev.

Ruud imponerte nylig stort under ATP Cup hvor han blant annet slo Fabio Fognini og John Isner, samtidig som han ga verdensfemer Daniil Medvedev tøff kamp.

– Han var ekstremt solid med backhand. Stillingen gir ikke et skikkelig bilde av kampen. Han var veldig nære. Begge to kunne vunnet. Utrolig spilt av ham. Forhåpentligvis får han en strålende sesong, sa Medvedev etter kampen.

Ruud kom til Melbourne onsdag og skriver på Facebook at han fikk lagt inn en to timer lang treningsøkt med David Goffin.

Australian Open starter neste uke, men flere har tatt til orde for at turneringen burde bli utsatt dersom arrangøren ikke kan garantere for sikkerheten til spillerne. De voldsomme skogbrannene har skapt dårlig luft i Melbourne og under kvalifiseringen måtte spillere trekke seg og få legehjelp grunnet pusteproblemer.