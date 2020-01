Dette er verdens 50 beste håndballspillere

44. Morten Olsen (Ny)

En ballkunstner som har vært helt magisk i Bundesliga denne sesongen. Hannover-Burgdorf har sjokkert alle, og kjemper mot alle odds helt i toppen. Det er mye takket være danske Olsen. Ble også fortjent kåret til halvårets beste spiller i Bundesliga før nyttår.

FORTSATT VERDENSKLASSE: Bjarte Myrhol er fortsatt en av verdens beste linjespillere. Foto: Vidar Ruud

43. Bjarte Myrhol (34)

Veteranen er blitt 37 år, men merker ikke alderen på kroppen. Ble kåret til verdens beste linjespiller i 2019 av Handball Planet. En utrolig seriøs utøver, som gikk glipp av EM på grunn av sykdom. Men han kommer garantert tilbake. Har sagt at han skal spille til han er over 40 år, og kommer sikkert til å være med på denne listen like lenge.

42. Magnus Jøndal (Ny)

Jeg fikk mye tyn for at jeg ikke hadde Jøndal med på listen min i fjor. Da var han VMs beste venstreving. Men han har ikke helt klart å holde samme nivå på klubblaget som på landslaget. Denne sesongen har han også fått være førstevalg for Flensburg-Handewitt i Hampus Wannes skadefravær, uten å ha overbevist. Men så kommer han til EM og er helt overlegen. Er en av de beste enerne (yttersteforsvarerne) i verden.

41. Magnus Abelvik Rød (Ny)

Nok en nordmann. Nok en Flensburg-Handewitt-spiller. Det har aldri vært noen som helst tvil om potensialet til Abelvik Rød. Denne sesongen har han fått mye tillit når veteranen Holger Glandorf har slitt med skader, og vist at han er klar til å ta over på den største scenen.

40. Gudjon Valur Sigurdsson (23)

41 år og snart 1900 landslagsmål. Da kan du trygt trøste deg med at du er sikret evig legendestatus i håndballverden nå som karrieren går mot slutten. Legg til Rhein-Neckar Löwen, THW Kiel, Barcelona og Paris Saint-Germain som klubber. Da har du virkelig lykkes. Og det verste er at han fortsatt presterer på håndballens største arenaer.

39. Gøran Johannessen (Ny)

Vi stopper ikke der. Her kommer tredje nordmann med tilhold i Flensburg-Handewitt. Johannessen har hatt en fantastisk sesong med Flensburg-Handewitt. Har vært helt enorm i perioder. Siddisen er en moderne håndballspiller. En spiller som kan spille både forsvar og angrep, og med stor fart i ankomstfasen. I ankomstfasen er han en av verdens aller beste spillere. Kan med hell skyte enda mer enn han gjør.

38. Jorge Maqueda (Ny)

En fysisk sterk høyreback som er overraskende kjapp i beina. En god toveisspiller, som sjelden gjør en svak kamp. Har vært rundt i en rekke storklubber. Barcelona, Nantes, Vardar, før han i fjor sommer gikk til Pick Szaged. Neste sesong skal han gi Kent Robin Tønnesen kamp om spilletiden i Veszprem.

37. Melvyn Richardson (42)

Når din far revolusjonerte den offensive forsvarsrollen og er et ikon på håndballbanen, så har du litt å leve opp til. Men junior har klart å komme ut av pappa Jacksons skygge. En fintesterk og målfarlig høyreback, som var veldig sentral da Montpellier sensasjonelt vant Champions League i 2017/18-sesongen. Hadde bare tre mann foran seg på toppscorerlisten i verdens tøffeste klubbturnering forrige sesong.

SPANSK STJERNE: Joan Cañellas er en av Spanias viktigste spillere. Foto: Ole Martin Wold

36. Joan Cañellas (Ny)

En komplett håndballspiller, som har spilt i en rekke storklubber. Når du har Barcelona, Ciudad Real, THW Kiel og Vardar på CV'en, så vet du at du har vært en god håndballspiller. Kan brukes både som venstreback og playmaker. Er også en god forsvarsspiller og god til å føre ball opp i ankomstfasen.

35. Hendrik Pekeler (Ny)

En veldig god forsvarsspiller, som også er en veldig god linjespiller. Var mannen som tok over etter Bjarte Myrhol i Rhein-Neckar Löwen, og var den som fikk nyte godt av Andy Schmids usedvanlige innspillsteknikk. Gikk videre til THW Kiel, hvor han nå er en veldig sentral spiller.

34. Andreas Nilsson (37)

«Stycket» er en spiller som spiller med hjertet utenpå drakten. Han er derfor blitt en skikkelig publikumsfavoritt i Veszprem. Vant Champions League med HSV Hamburg i 2013, og spilte finale med Veszprem forrige sesong. Er Sveriges nest beste utespiller for tiden.

33. Blaz Janc (33)

Er i ferd med å etablere seg som en av verdens beste høyrevinger, men det er ingen overraskelse. Han var vidunderbarnet som knapt hadde fått skjeggvekst da han debuterte i Champions League som 16-åring. Og som 17-åring var han førstevalg i en så stor klubb som Celje. Etter denne sesongen forlater han Kielce for Barcelona.

32. Jannik Kohlbacher (31)

Jeg får bare gjenta meg selv fra i fjor: «Det er lett å være linjespiller når du spiller på lag med Andy Schmid». Scoret 79 mål i Champions League forrige sesong, noe som er ganske formidabelt. Er også i ferd med å bli en habil forsvarsspiller også, noe som gir ham mer tillit også på landslaget.

31. Gonzalo Perez de Vargas (28)

Gonzalo Perez de Vargas er ikke den mest spektakulære målvakten, men er blant de aller beste i verden, og gjør sjelden svake kamper. Målvakter trenger ofte noen år før de er på topp, men de Vargas fikk sin Barcelona-debut som 17-åring. Han ble sendt på lån til både Granollers og Toulouse før han ble hentet tilbake for å bli førstemålvakt for Barca.

30. Nikola Bilyk (Ny)

Nok en kar som ble født inn i håndballen. Pappa Sergej Bilyk var landslagsmålvakt for Ukraina, men spilte klubbhåndball i Tunisia da Nikola ble født. Han flyttet videre til Østerrike, hvor familien slo seg til. Da junior var 16 år spilte de sammen for Handballclub Fivers Margareten. Nikola debuterte på landslaget som 17-åring. Ble tidlig hentet til THW Kiel, hvor han nå er i ferd med å slå ut i full blomst.

29. Ludovic Fabregas (26)

Er fortsatt bare 23 år gammel, men har etablert seg som verdens beste linjespiller. Er også en av verdens beste forsvarsspillere. Har henvist sin egen landslagskaptein Cedric Sorhaindo til benken både på klubb- og landslag. Var en av stjernene da Montpellier sensasjonelt vant Champions League i 2018.

STJERNEMÅLVAKT: Mikael Appelgren er halvparten av Sveriges fantastiske målvaktsduo. Foto: Jonathan Nackstrand

28. Mikael Appelgren (15)

Den første delen av svenskenes målvaktsduo «Palle och Äpplet». Mikael Appelgren deler målvaktsjobben med Andreas Palicka både på klubb- og landslag. Han var hakket bedre enn sin kollega forrige sesong. Men denne sesongen har Palicka vært den beste av dem. Ble kåret til årets spiller i Sverige 2016/17 og til årets målvakt i Bundesliga sesongen etter.

27. Kiril Lazarov (22)

Finnes det en scoringsrekord, så har Kiril Lazarov den. Han har scoret flest mål i et VM-sluttspill, og selvsagt også i et EM-sluttspill. Han er også den eneste med over 1000 mål i Champions League. Forsåvidt også den eneste som har scoret mer enn 1200 i turneringen. Så suveren er han. Ikke verdens største, men med en enorm vilje og ønske om å score mål. En skikkelig kraftpakke som kan score fra alle mulige steder på banen.

26. Nedim Remili (20)

Kjemper med Dika Mem og Melvyn Richardson om plassen på det franske landslaget, og blir stort sett foretrukket som førstevalg. Kanskje fordi han er den beste forsvarsspilleren av dem. Er også førstevalget i Paris Saint-Germain. Har også håndball-dna i genmaterialet sitt. Pappa Kamel Remili var også toppspiller, og ble faktisk fransk mester med Creteil i 1989.

25. Timur Dibirov (27)

Dibirov er en skikkelig måljeger. Han er alltid blant toppscorerne i Champions League, og var en av de viktigste spillerne da Vardar vant turneringen i både 2017 og 2019. Er en morsom spiller å se på, med et veldig stort skuddrepertoar. Begynte å spille håndball som 13-åring. Fire år senere debuterte han i den russiske eliteserien for Lada Togliatti. Har vært i Vardar siden 2013. Og for dem som husker den russiske storspilleren Irina Poltoratskaja, så er hun nå blitt Dibirova. Sammen har de også et barn.

24. Jim Gottfridsson (18)

«Gotte» ble kåret til mesterskapets beste spiller da Sverige tok EM-sølv i 2018. Har etablert seg som en sentral spiller for Flensburg-Handewitt, hvor han har vunnet både Champions League og Bundesliga. Er en playmaker som er farlig på egenhånd og tiltrekker seg mye oppmerksomhet, og dermed lager plass for lagkameratene.

23. Stas Skube (Ny)

Den slovenske playmakerskolen kan trygt kalles verdens beste. Er det en ting de ikke mangler, så er det playmakere i verdensklasse, og en av de aller beste er Stas Skube. Var en veldig viktig brikke for Vardar da de vant Champions League forrige sesong. Ikke den største spilleren, men i Slovenia kan du bli bakspiller når du er 179 centimeter.

22. Nikola Karabatic (6)

At han er tidenes beste håndballspiller er udiskutabelt. Kan vise til nærmere 60 klubbtitler, i tillegg til fire VM-gull, tre EM-gull og to OL-gull. Tre ganger har han vunnet Champions League. Og like mange ganger er han kåret til årets spiller i verden. Er den mest komplette spiller man har sett på en håndballbane. På sitt beste var han rett og slett ustoppelig. Er på nedtur nå, men fortsatt blant det bedre internasjonal håndball har å by på.

21. Dika Mem (16)

Det tok fem år fra Dika Mem for første gang rørte en håndball til han signerte for Barcelona. En veldig eksplosiv spiller, som blir brukt både som midtback og høyreving, men er best som høyreback. Kjemper med Nedim Remili og Melvyn Richardson om spilletiden på det franske landslaget, mens han holder Jure Dolenec på benken i Barcelona.

20. Andreas Palicka (50)

Spiller sammen med Mikael Appelgren både på landslaget og i Rhein-Neckar Löwen. «Palle & Äpplet» er blitt et begrep i internasjonal håndball. Forrige sesong holdt jeg Appelgren høyest, men siden den gang har Palicka vært formidabel for Löwen. Ikke den største målvakten, men kompenserer med enorm eksplosivitet og smidighet. Kan varte opp med de mest spektakulære redninger.

19. Artsem Karalek (36)

Verdens største linjespillertalent, og nå kanskje også verdens beste linjespiller. Har vært veldig bevisst i karriereutviklingen sin. Takket nei til alle storklubbene da han forlot Minsk i 2016. Valgte i stedet franske Saint-Raphael for å være sikret at han ble førstevalg fremfor å sitte på benken for å lære. Dro til Vive Kielce foran denne sesongen, hvor han har henvist den spanske veteranen Julen Aguinagalde til benken.

LEVENDE VEGG: Andreas Wolff har en egen evne til å stenge målet helt. Foto: Ole Martin Wold

18. Andreas Wolff (25)

Nok en spektakulær målvakt. Sto for en av tidenes målvaktsprestasjoner da Tyskland ble europamestere i 2016. Har evnen til å stenge målet fullstendig når han er i det rette humøret. Taklet dårlig å dele på spilletiden med Niklas Landin i THW Kiel. Dro videre til Vive Kielce foran denne sesongen, hvor han er blitt et udiskutabelt førstevalg.

17. Vuko Borozan (13)

En toveisspiller som har vært mye plaget av skader de siste sesongene. Gikk blant annet glipp av Final4 med Vardar i fjor. Ble av mange spådd å bli den nye Nikola Karabatic på grunn av sin mangel på svakheter, men skadene har stoppet utviklingen litt. Gikk til Veszprem foran denne sesongen, hvor han foreløpig ikke er blitt like sentral som han var i Vardar.

16. Diego Simonet (12)

Du har ikke oddsene med deg hvis du satser på håndball når du er fra Argentina, men Diego Simonet har klart å bli en av verdens beste likevel. Ble fortjent kåret til finalens beste da Montpellier sensasjonelt vant Champions League i 2018. Slet med skader forrige sesong. Er blitt 31 år nå, og har vært Sør-Amerikas beste spiller i ti år allerede.

15. Petar Nenadic (49)

Serberen har takket nei til videre spill på landslaget og er således ikke med i EM, men har hatt en fantastisk første halvdel av sesongen med Veszprem. Er målmaskin, som nå har fått en mye mer sentral plass i det ungarske storlaget. Har et veldig rapt og godt skudd, og er ikke redd for å skyte selv om han har bommet noen ganger. Rett og slett en spiller som elsker å score mål.

MATCHVINNER: Igor Karacic er en mann for de store anledninger. Foto: Lisi Niesner

14. Igor Karacic (Ny)

Trenger du en kar for de store anledninger, så ring Igor Karacic. Var rett og slett fantastisk i Final4 i mai. Er født og oppvokst i Bosnia & Hercegovina, men valgte å spille for Kroatia. Det har faktisk gjort at han i VM i 2015 spilte mot sin bror Ivan, som også nå i EM representerer fødelandet. Vant Champions League to ganger med Vardar før han i sommer dro til Vive Kielce, hvor han allerede er blitt en sentral spiller.

13. Arpad Sterbik (3)

Skal en kåre tidenes målvakt, så kommer en ikke utenom Arpad Sterbik. Få målvakter har vært så dominerende på sitt beste som ham. Da snakker vi om legender som Tomas Svensson og Wieland Schmidt i så fall. Har gitt seg på landslaget nå. Han har for øvrig spilt landslagshåndball for tre ulike landslag. Han debuterte på Jugoslavia før landet gikk i oppløsning. Så ble Serbia landet hans, før han tok steget over til Spania etter å ha spilt i spanske klubber i en årrekke. Har vært mye skadet de siste årene, men kommer inn og stenger når det er behov. Så sent som i Champions League-finalen i mai. Da kom han skadet på banen og holdt på å hjelpe Veszprem tilbake i kampen, men det var for sent.

12. Domagoj Duvnjak (Ny)

Etter å ha sett ut som om han har hatt hodet halvveis inn i pensjonisttilværelsen i noen år, så har Duvnjak virkelig fått en ny vår. Han er kvitt skadeplagene og er igjen kanskje verdens beste offensive forsvarsspiller. Også en fantastisk angrepsspiller på sitt beste, med en enorm kraft i spillet sitt. Utrolig god til å gjøre lagkameratene sine gode.

SØNN AV SIN FAR: Alex Dujsjebajev er i ferd med å bli en spiller i den ypperste verdenselite. Foto: Ole Martin Wold

11. Alex Dujsjebajev (14)

Enda en som ble født med håndballsko på. Pappa Talant Dujsjebajev er en av de beste håndballspillerne har vært, og er nå trener i Vive Kielce. Da var det kanskje ikke så rart at han hentet junior til klubben sin i 2017. Forrige sesong ble Alex Dujsjebajev toppscorer i Champions League. En av verdens aller beste høyrebacker. Og en målscorer av en annen verden, men har fortsatt litt å gå på i forsvar.

10. Uwe Gensheimer (7)

Det er få spillere det er flere videoer av på YouTube enn Gensheimer. Hans eksepsjonelt store skuddrepertoar gjør ham til en av håndballverdens mest spektakulære spillere. Vendte i sommer tilbake til Rhein-Neckar Löwen etter noen sesonger i Paris Saint-Germain, og er selvsagt å finne blant toppscorerne i Bundesliga i sin comebacksesong.

MAGIKER: Dean Bombac gjør ting med en håndball andre bare drømmer om å gjøre. Foto: Vidar Ruud

9. Dean Bombac (40)

Skulle jeg satt opp denne listen med hjertet, så hadde Bombac stått på toppen. På sitt beste er han rett og slett en nytelse å se på. Trolig i ferd med å ta over tronen som den beste til å spille inn til strek fra Andy Schmid. Har et fantastisk overblikk, og tør prøve det de fleste andre bare drømmer om å gjøre på en håndballbane. Har funnet tilbake til seg selv etter at han returnerte til Pick Szeged etter noen svake sesonger i Vive Kielce. Trives åpenbart bedre med frie tøyler under Juan Carlos Pastor enn under jernregimet til Talant Dujsjebajev. Har du en dårlig dag, så finn frem en video med Bombac og jeg garanterer deg at du kommer i godt humør igjen.

8. Aron Palmarsson (10)

Debuterte på toppnivå på Island allerede som 15-åring, og ble hentet til THW Kiel før han fylte 19 år. Har senere spilt for Veszprem, før han falt til ro i Barcelona. Ble også kåret til årets idrettsutøver på Island i 2012. En spiller med en enorm kraft og et skudd få kan matche. Brukes både som venstreback og i midten, og det er kanskje i midten han er aller best. Men uansett hvor han spiller, så smeller det.

7. Rasmus Lauge (8)

Nok en spiller som fortjener å bli betegnet som komplett. Dansken har rett og slett ingen svakheter. Og ble mannen som dyttet Andy Schmid ned fra tronen i Bundesliga. Etter at Schmid var kåret til årets spiller i Bundesliga fem sesonger på rad, så var det Lauge som stakk av med tittelen forrige sesong. Det var det siste han gjorde før han dro til Ungarn og Veszprem. Ettersom både Kentin Mahe og Mate Lekai har slitt med skader, så har Lauge gått rett inn og blitt veldig viktig for Veszprem.

6. Luka Cindric (5)

Han kunne blitt fotballstjerne, men det var håndballen som sto hjertet hans nærmest da han fikk tilbud om plass på Dinamo Zagrebs fotballakademi. Er «bare» 182 centimeter høy, men er Kroatias største håndballstjerne, og har vært en åpenbaring etter overgangen til Barcelona. Har fått opp farten på angrepsspillet til katalanerne, som håper å ta tilbake Champions League-tittelen.

5. Andy Schmid (4)

Ble kåret til Bundesligas beste spiller fem sesonger på rad. Det forteller egentlig det meste om Andy Schmid. Det er rett og slett en skam at han knapt har fått spille mesterskap fordi hans landsmenn ikke har vært gode nok til å gi ham et slagkraftig landslag å spille på. Har i tur og orden sørget for at Bjarte Myrhol, Hendrik Pekeler og Jannik Kohlbacher har vært Bundesligas mestscorende linjespiller. Har hatt en magisk evne til å tre ballen inn til streken, men nå har såvidt alderen begynt å sette sine spor.

4. Niklas Landin (11)

Etter noen sesonger sammen med Andreas Wolff, er han nå igjen et soleklart førstevalg i den nordtyske klubben. Og han har løftet seg med ansvaret. Har vært fantastisk denne sesongen. Oppvisningen hans mot Vardar i Champions League var til å få tårer i øynene av. Fire baklengsmål på 30 minutter mot den regjerende mesteren skal egentlig være umulig.

GIGANT: Det er ikke lett å stoppe 214 cm høye Dainis Kristopans. Foto: Ole Martin Wold

3. Dainis Kristopans (Ny)

214 centimeter og 130 kilo. Det høres ut som en linjespiller, ikke en høyreback. Men etter noen år hvor latvieren har sett klønete og utilpass ut i det gjeveste selskap, så skjedde det noe forrige sesong. Han begynte å bruke størrelsen sin til egen fordel. Mot slutten av sesongen var han ikke bare en fysisk gigant. Han var det håndballmessig også. Du står ganske enkelt ikke i veien når en sånn gigant setter fart mot deg. Veszprem klarte ikke å stoppe ham selv om de ofret to mann på ham i Champions League-finalen. Neste sesong spiller han i Paris Saint-Germain.

2. Mikkel Hansen (2)

Jeg fikk passet mitt påskrevet etter at jeg plasserte danskenes helt på andreplass i fjor. Og Mikkel Hansen svarte med å være helt overlegen i VM. Nå er ett år gått, og Hansen er fortsatt helt fantastisk. Men om jeg var litt usikker på om jeg hadde gjort rett forrige sesong, så er jeg bombesikker i år. Mikkel Hansen er verdens nest beste håndballspiller. Har kanskje det beste skuddet i verden, men mangler bittelitt i forsvar til å nå helt til topps. Bodde noen år i Stavanger i barndommen mens pappa Flemming var trener der, så vi kan egentlig kalle ham litt norsk. Da er det også litt lettere å akseptere at han kanskje egentlig var litt bedre enn Sagosen i fjor.

1. Sander Sagosen (1)

Om det var noen tvil i fjor, så er det ikke fnugg av det i år. Sander Sagosen er verdens beste håndballspiller. I motsetning til Mikkel Hansen, så er han også en veldig god forsvarsspiller. Er bare blitt enda råere i duellspillet, noe som gjør ham ustoppelig mann mot mann. Har også et stort overblikk. Er blitt flink til å finne både linjespiller og kantspillere. Har i EM vist at han er blitt bredskuldret nok til å bære Norge gjennom et mesterskap. Drar til THW Kiel etter sesongen, hvor de håper han kan løfte den gamle storheten tilbake til gamle høyder. Sagosen kan fort bli den nye kongen av håndballverden, og beholde tronen de neste ti årene. «Kong Sander I», det lyder egentlig helt riktig.