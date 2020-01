De siste årene har elbilsalget i Norge for alvor skutt fart. I år er det ventet at disse bilene for første gang skal stå for over halvparten av det totale nybilsalget.

Det kommer som resultat av en langvarig satsing på elbiler, der politikerne har bidratt med en rekke insentiver og bruksfordeler for de elektriske bilene.

For ti år siden ble det lagt en ambisiøs plan: At 10 prosent av alle bilene i Norge skulle være ladbare innen 2020.

– Uoppnåelig, mente mange den gangen. Men nå er Norge i ferd med å innfri målet, og det utelukkende med elbiler.

Rivende utvikling.

Det første året i satsingen, i 2010, hadde elbilene under én prosent av nybilsalget i Norge.

Dette var før de store bilprodusentene hadde begynt å satse særlig på elektriske biler. Utvalget var minimalt, biler som Buddy og Think hadde markedet omtrent alene, og var i praksis ikke reelle alternativer for mange.

Utviklingen har vært rivende. I fjor endte elbilene med en markedsandel på 42,4 prosent. Samtidig er vi bare i starten av den store elbiloffensiven som skal gi veldig mange nye modeller de kommende årene.

Bittesmå Buddy og Think dominerte blant elbilene i starten. En del av disse ruller fortsatt på norske veier. Foto: Scanpix

Skryter av politikerne

– Vi når 10-prosentsmålet med god margin. I løpet av de neste månedene vil vi passere den magiske grensa – én av ti personbiler på norske veier vil være rene elbiler. Det er fantastisk gøy at vi klarte det, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Antall elbiler: 2010: 3.360 - av disse var 1.161 Think og 1.018 Buddy 2019: 260.000 personbiler + over 7.000 varebiler



Bu mener mange har æren for suksessen, og benytter muligheten til å skryte av norske politikere:

– Skiftende regjeringer har holdt fast ved elbilfordelene og vist verden at elektrifisering av bilparken er mulig. Det er ikke så ofte man når ambisiøse politiske klimamål. Norske politikere har grunn til å feire og derfor kommer vi til å invitere dem til 10-prosent-fest, sier Christina Bu, i en pressemelding.

Mitsubishi i-MiEV er bilen som for alvor startet det moderne elbil-eventyret i Norge.

Fortsette å være modige

Hun var i 2009 selv med på å fastsette målet, som medlem av Samferdselsdepartementets ressursgruppe. Gruppen utarbeidet en handlingsplan for elektrifisering av veitransporten. Den ble ledet av Steinar Bysveen, som den gang ledet Energibedriftenes landsforening.

Model 3 fra Tesla ble Norges mest solgte bilmodell i 2019. Tesla har også vært svært viktig for elbilutviklingen her til lands.

I 2025 er det et nytt mål som skal nås. Et enstemmig Storting har som ambisjon at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippsbiler.

– Nå er det viktig at norske politikere blir inspirert av egen suksess og fortsetter å være modige. Elbilen er i ferd med å bli et reelt valg for veldig mange. Elbilsatsingen må fortsette. Den viktigste jobben står foran oss, avslutter Christina Bu.

