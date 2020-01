Manchester United kan ende opp med å låne Atlético Madrids midtbanespiller Marcos Llorente, skriver Mirror. Llorente har kun startet tre kamper i La Liga denne sesongen etter overgangen fra byrival Real Madrid for 400 millioner kroner i sommer. Det er ventet at også Bruno Fernandes blir klar for Ole Gunnar Solskjærs lag i januar.

Sky skriver at Paul Pogba trolig kommer til å forlate Manchester United i sommer. Både Real Madrid og Juventus er mulige destinasjoner for den skadeplagede franskmannen.

Tottenham skal ifølge Record være i samtaler med Porto om et lån av spissen Ze Luis.

Enda en spiss, AC Milans Krzysztof Piatek, er blitt koblet til Tottenham. Nå skriver Daily Mail at også Sevilla ønsker seg polakken, som herjet i Serie A forrige sesong med 22 scoringer. Denne sesongen er det kun blitt fire mål i liagen for 24-åringen.

Spurs skal angivelig ha fått kamp av byrival Arsenal om den togolesiske midtstopperen Djene Dakonam fra Getafe, skriver The Sun. Også Everton, Bournemouth og Crystal Palace skal ha 28-åringen på radaren.

Ifølge Daily Mail satte Inter-topp Piero Ausilio seg på flyet til London onsdag for å lande avtaler med tre Premier League-spillere: Christian Eriksen, Olivier Giroud og Ashley Young.

Mirror skriver at West Ham øyner et lån av Chelseas midtbanespiller Ross Barkley. Det vil i så fall bli en gjenforening mellom manager David Moyes og Barkley, jobbet sammen i Everton.

Everton er på sin side interessert i den brasilianske spilleren med det passende navnet Everton (Soares), skriver Sky Sports.

Ifølge Mirror kommer det ikke til å skje mye i Liverpool i januar-vinduet. Manager Jürgen Klopp vil ikke la noen av førstelagsspillerne forlate klubben. Xherdan Shaqiri ble koblet til Roma, men agenten til sveitseren skal ha fått klar beskjed om at det ikke er aktuelt.

Atlético Madrid har fått beskjed av PSG om at budet på Edinson Cavani må økes til 115 millioner kroner til 346 millioner kroner om de skal få tilslag, skriver Marca. PSG-trener Thomas Tuchel ønsker derimot at Cavani blir værende i den franske hovedstaden.

Mundo Deportivo skriver at Barcelona nærmer seg signering av den brasilianske midtbanespilleren Matheus Fernandes for rundt 70 millioner kroner. Summen kan stige ytterligere 40 millioner kroner.

AC Milans angrepsvillige venstreback Ricardo Rodriguez kommer ifølge Calciomercato til å signere en låneavtale med Fenerbahce.