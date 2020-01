Hvert år opplever tusenvis av norske bileiere det: Bilen deres blir skadet mens den står parkert. Men ingen tar ansvar og innrømmer at de har gjort det.

YouGov har nå gjort en landsdekkende undersøkelse for forsikringsselskapet If. Her fremkommer det at hele åtte av ti bilister som ble påkjørt mens bilen sto parkert, har opplevd at bulkebilisten stakk av uten å si ifra.

Over halvparten som har opplevd å få skade mens bilen sto parkert (54 prosent) sier at «bilisten hadde stukket av uten å etterlate informasjon, og jeg hørte aldri noe fra vedkommende».

25 prosent oppdaget ikke skaden før senere - og hadde dermed heller ikke fått noe informasjon fra den som voldte skaden.

Kan skje den beste

– Vi skulle ønske færre enn før ville oppleve denne kjedelige situasjonen, men nei: Tallene er praktisk talt uendret fra en tilsvarende undersøkelse som vi i If fikk gjennomført i 2009. Det er nedslående å se at vi nordmenn ikke har blitt flinkere på dette feltet, sier Sigmund Clementz, informasjonssjef i If.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i If.

Han legger til:

– Når bilister melder inn slike bulker til skadebehandlerne hos oss, er de nesten mer moralsk forarget over at noen bare stakk av, enn ergerlig på at de fikk selve skaden. Å bulke inn i en annen bil på en parkeringsplass eller i et parkeringshus kan skje den beste. Dette er en av de vanligste skadene som kommer inn til forsikringsselskapene.

Mange småskader oppstår på parkeringsplasser. Her kan det være lurt å unngå de trangeste lukene, og for eksempel heller parkere litt unna der det er flest biler.

Legge igjen en lapp

– Hva bør man gjøre hvis man er så uheldig å skade en annen bil?

– Dersom du slår en dør inn i nabobilen eller lager en liten bulk på annen måte, bør du legge igjen en lapp med kontaktopplysninger til deg selv og registreringsnummeret på bilen din. Selvsagt vil et ord som «beklager» også være bra å føye på, sier Clementz.

Har man kaskoforsikring på bilen, vil forsikringsselskapet dekke skaden, men i utgangspunktet må man dekke egenandel og risikerer også bonustap.

Det trenger ikke være store skader før tusenlappene flyr, det er kostbart å ha biler på verksted.

Skadene har blitt dyrere

Det hører også med til saken at mange skader av denne typen har blitt betydelig dyrere å reparere de siste årene. Det skyldes blant annet at mange nyere biler har fått mye avansert utstyrt, som kan være plassert på utsatte steder.

Dette gjelder blant annet radarer, kameraer og sensorer i fronten og hekken. Her skal det ikke mye til før dette kan bli skadet. Delene er kostbare, i tillegg kan det være tidkrevende å bytte deler og kalibrere systemene i etterkant.

