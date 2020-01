Danskene kan lære mye av de norske håndballjentene

EM er blitt gaven som bare gir og gir til de norske håndballguttene.

Det som på forhånd ble sett på som den klart tøffeste siden av sluttspilltablået, blir nå av mange omtalt som plankekjøring for Christian Berges gjeng.

For først forsvant tittelgrossistene Frankrike ut i Norges gruppe. Og onsdag forsvant også tittelforsvarer Danmark ut før hovedrunden starter.

Sammen med Spania var det de to største forhåndsfavorittene til EM-tittelen.

Det som begynte å se ut som en ganske så ryddig vei mot en EM-finale, begynner nå å se ut som en firefelts motorvei for Norge.

Det er Ungarn og Slovenia som i likhet med Norge tar med seg to poeng inn i hovedrunden. Men Sverige blir nok fortsatt den tøffeste utfordreren til gruppeseieren. Selv om en ikke skal undervurdere de andre.

Og nettopp det å undervurdere, eller mer korrekt den mentale inngangen til kampene blir nå viktig for Norge. For jeg tror svaret på hvorfor EM er over for to av de største favorittene ligger like mye i hodene som i armene på verdensstjernene.

Mange har gjort narr av at Norges håndballkvinner stiller med en svært så fyldig tropp med ledere i hvert mesterskap. Men dette er alle personer med viktige funksjoner. Thorir Hergeirsson har også tatt den mentale biten på alvor og hadde med to mentale trenere til VM i Japan i desember.

Flere av de norske jentene har lovprist Tom Henning Øvrebø og Britt Tajet-Foxell for jobben de gjør for dem. Spesielt i motgang kan det være viktig å ha noen som kan snu tankesettet for utøverne.

Den mentale biten av toppidretten har lenge vært svært undervurdert, men det blir nå mer og mer vanlig at det brukes tid på det som foregår inne i hodet før og under kamp.

Det er ingen tvil om at Frankrike spiller for spiller nok hadde den beste troppen i Norges gruppe. Det er verdensstjerner i hver posisjon, som presterer på høyeste nivå uke etter uke for klubblagene sine.

Men i EM så fungerte lite for franskmennene.

I ettertid av exiten har ryktene gått om interne stridigheter og bråk i den franske troppen, men det er også viktig å ha i bakhodet at Frankrike aldri presterer godt i EM i OL-år.

«Les Experts» har en tittelrekke ingen andre kan matche de siste 15 årene, men i EM i OL-år kan de kun skryte av en bronsemedalje fra 2008.

Både i 2012 og 2016 ble det sagt at Frankrike koste seg gjennom EM. At mesterskapet ble brukt til «bonding» inn mot OL. EM har vært en oppkjøringsturnering til det som var årets store mål.