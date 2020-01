Dansk kritikk etter fadesen: – Sutring

– Det er ikke noe som ble kastet i ansiktet på oss. De kan ikke legge skylden på så mye annet, for de har ikke prestert godt nok, sier Berge.

– Hva tenker du om at kritikken kommer like etter at de har røket ut?

– Det er tøft. Det er vondt å stå i den situasjonen. De ønsker å prestere, men får det ikke til. De var ikke i nærheten av nivået i 2019 på hjemmebane. De har et fantastisk lag og spillere, så de kommer nok veldig sterkt tilbake, for dette vil de revansjere, sier Berge.

Verken O'Sullivan, Abelvik Rød eller Berge har noe negativt å si om det nye oppsettet, men Magnus Gullerud tror det kunne vært annerledes om det var Norge som røk ut.

– Jeg skjønner at de sier det nå som de er ute. Det hadde nok vi også gjort om de også røk ut og det hadde snudd seg mot oss. Jeg er glad vi hadde hjemmebane, så vi fikk den fordelen. Jeg kan godt se for meg at Danmark hadde gått videre med null poeng med det gamlesystemet, likevel vunnet alle kampene og gått videre. De hadde vært kapable til det. Jeg ser at det er tungt, for de fikk ikke muligheten til å vise det de har inne, men det er en fordel for de andre lagene at Danmark ikke er med, sier Gullerud til TV 2.

– Det er et kommersielt show

Det er heller ikke første gang danskene kritiserer oppsettet av et mesterskap. Kritikken kom også da Danmark røk ut for Ungarn i åttedelsfinalen i VM i 2017. I mesterskapet to år senere var det for øvrig tilbake til hovedrunden.

Generalsekretær Christensen understreker at han egentlig ikke vil fyre løs mot den nye strukturen like etter at de har røket ut av mesterskapet.

– Men når vi får dette på avstand, kommer vi til å sette oss ned og si at det er forferdelig å hive ut lag. Det kommer fire kamper i hovedrunden som hadde vært fantastisk og spennende å være med i. Prøv å tenke hva det betyr for produktet. Det må de evaluere, men jeg vil ikke stå i taperens posisjon og være sur over det, sier danskenes generalsekretær på dansk TV 2.

– Vi har ikke prestert, Frankrike har ikke prestert, men de må selvfølgelig se på disse tingene, for det er også et kommersielt show, sier Christensen.

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener formatet gjør at spenningen lever i mye større grad i hovedrunden.

– Det var mer forutsigbart med tre lag videre. Da gikk lag videre med null, to eller fire poeng. Går du videre med null poeng nå, er det kortere vei videre, for andre lag har bare to poeng. Det er også fire kamper i stedet for tre, så det er én ekstra kamp for å tette gapet, sier Svele.

Christian O'Sullivan mener det blir flere kamper med mer på spill nå.

– Fordelen med det nye er at alle lag som går videre har en god sjanse til å gå videre. Tidligere gikk lagene med null poeng nesten aldri videre, så de spilte kamper som nesten ikke betydde noe, spesielt hvis de tapte første kampen. Det er fordelen med det nye systemet, sier O'Sullivan.