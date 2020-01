Frykter at det kan smelle når som helst

De frykter at voldelige konfrontasjoner kan oppstå når som helst.

Flere teorier

TV 2 er også kjent med at politiet jobber målrettet for at den spente stemningen i gjengmiljøet ikke skal eskalere. Det politiet frykter, er at personer i gjengmiljøet skal «ordne opp selv».

Politiet frykter blant annet at kriminelle vil konfrontere hverandre med skytevåpen på offentlig sted der vanlige folk ferdes.

Politiinspektør Grete Lien Metlid har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag kveld. Tidligere har hun uttalt at store ressurser jobber med saken for øyeblikket, og at mye av jobben går ut på å være synlige og snakke med folk.

Før pågripelsen torsdag ønsket hun ikke å svare på spørsmål om hvorvidt politiet frykter represalier internt i gjengmiljøet.

– Vi jobber ut ifra flere teorier og kan ikke utelukke at dette dreier seg om for eksempel en personlig konflikt, sa Metlid torsdag ettermiddag.

Politiet har ikke ønsket å svare på om de har noen klar formening om hva som har vært motivet for drapet.

Utpekte ledere i varetekt

Neste uke starter rettssaken mot den 28 år gamle mannen som av politiet i en årrekke har vært utpekt som lederen for Young Bloods. Mannen er aldri tidligere straffedømt.

Gjennom sin forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, har mannen gjentatte ganger avvist at han har noen som helst tilknytning til Young Bloods.

Slik politiet ser det, er 28-åringen i dag leder i «albanerfraksjonen». Han har sittet varetektsfengslet siden han ble utlevert fra Marokko i fjor høst.

Under rettssaken må ha svare for anklager om et drapsforsøk på Furuset i 2012 og bestillingen av en svært voldelig bortføring på Holmlia i 2015. Han nekter straffskyld etter tiltalen.

Mannen som politiet mener er leder i «kurderfraksjonen», sitter også varetektsfengslet. Han ble i fjor høst dømt for et drapsforsøk i 2017, men har anket saken til lagmannsretten. Også han nekter for å være en del av et gjengmiljø.