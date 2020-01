«Vil den norske IS-kvinnen fortelle sannheten om terrororganisasjonen som voldtok og drepte tusenvis av mennesker»?

En 29 år gammel kvinne med to barn er på vei til Norge. I seks år har hun bodd i verdens verste terrororganisasjon, Islamsk Stat.

Vil hun samarbeide?

Nå har regjeringen brukt millioner av kroner for å få henne tilbake Norge, landet hun vokste opp i. Og som hun frivillig forlot etter å ha forelsket seg i den ekstreme islamisten, Bastian Vasquez. Han dro fra Skien og ble en av frontfigurene i propagandavideoene til IS. Sammen har de et barn på fem år. Regjeringen sier han er «antatt alvorlig syk». Betyr det at de er usikre på hvor sykt barnet er? Gutten er årsaken til at de henter den lille familien tilbake.

Kvinnen er norsk statsborger av pakistansk opprinnelse. Hun er siktet for terrordeltakelse i IS. Derfor er det utenkelig at hun får gå rundt som en fri kvinne etter at hun lander på Gardermoen. Norske myndigheter har nok lagt en konkret plan der Politiets sikkerhetstjeneste vil ha full kontroll på tobarnsmoren. Det som er mer interessant enn pågripelsen er å se om hun kommer til å samarbeide med politiet eller ikke. Kommer kvinnen til å avsløre livet på innsiden av den blodtørstige terrororganisasjonen? Vi får se.

Mer enn ti dømt

Ingen av de som kom tilbake fra det såkalte kalifatet til Norge har fortalt sannheten. Det er i overkant av ti personer i Norge som er dømt for tilknytning til IS. Enten som fremmedkrigere eller for å ha støttet terrorgruppa. Alle snakket usant til politiet og de løy i retten. Halvparten sa at de dro for å hjelpe sivilbefolkningen. En sa han havnet i Syria ved en feil. En annen sa han havnet i feil leir. Med en bag med Subotex, sigaretter og amfetamin. En tredje sa han ikke visste at IS var en terrororganisasjon. Jeg har dekket de fleste av disse rettsakene. Hørt ganske mange ville forklaringer. Jeg tror de tiltalte ble overrasket over hvor mange og solide bevis PST hadde samlet mot dem. Retten trodde ikke på noen av bortforklaringene til de tiltalte og alle ble dømt til flere år i fengsel. Ingen gikk fri.

Derfor blir det interessant å se hva IS-kvinnen vil si i avhør etter at hun lander på norsk jord. Norge har brukt store økonomiske og menneskelige ressurser på å få kvinnen og barna hjem. Innsatsen har til og med utløst en krise i regjeringen. Vil kvinnen vise sin takknemlighet og samarbeide med politiet? Vi får se. Straffesaken mot henne blir uansett unik. Det blir den første med en kvinne som reiste og levde i IS-land og som kom tilbake. En annen kvinne er dømt for å ha forsøkt å reise fra Norge til IS. Hun kom seg aldri dit, men fikk litt under tre års fengsel.