Oslo politidistrikt opplyser at én person er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at Halil Kara (21) ble drept på Prinsdal i Oslo fredag.

– Han er ikke kjent for politiet fra tidligere, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til TV 2.

Vedkommende er en ung mann hjemmehørende i Oslo, og han ble pågrepet av politiet onsdag kveld.

I tillegg er en annen ung mann siktet i saken.

– Det er nå siktet to unge menn for drap eller medvirkning til drap. Han som ble siktet først og etterlyst er fortsatt ikke pågrepet, sier Grete Lien Metlid.

Flere kan bli siktet

Den siktede som fortsatt ikke er pågrepet er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt.

– Det jobbes med forskjellige tiltak, det er klart at det å finne og komme i kontakt med han som er etterlyst er sentralt, fortsetter politiinspektøren.

Hun utelukker ikke at flere personer kan bli siktet.

– Det kan fortsatt komme ytterligere personer blir siktet i saken, legger hun til.

Ble angrepet

Tidligere denne uken gikk politiet ut og opplyste at det var Halil Kara (21) som ble skutt og drept på Prinsdal fredag kveld.

21-åringen og hans tre venner nettopp spist på Prinsdal Grill, på Søndre Nordstrand i Oslo. Like utenfor ble de angrepet av en eller flere ukjente gjerningspersoner. 21-åringen ble skutt, og en av kameratene fikk omfattende knivskader.

Politiet fikk melding om skytingen klokken 23.51 fredag kveld. Like utenfor Prinsdal Grill ble det utført livreddende førstehjelp på 21-åringen, men livet stod ikke til å redde.



Kameraten som ble knivstukket ble fraktet til sykehus. Politiinspektøren beskriver ham som heldig.

– Det går bra med ham. Han fikk flere stikkskader, men han er heldigvis utenfor livsfare, sier Metlid til TV 2.