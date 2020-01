Siv Jensens hemmelige krisemøte – ringte Erna Solberg og ga klar beskjed

På spørsmål fra TV 2 om statsministeren fryktet bråket, svarte hun:

– Jeg forstår det kom overraskende på mange i Fremskrittspartiet, selv om vi har jobbet en stund med det. Det skyldes sikkerhetsutfordringene og at ikke så mange kunne være informert om dette, så håper jeg at Frp ser at gjennomslagene og sakene for øvrig er så store og viktige at det å ha en hånd på rattet er verdifult.

AVSLAPPET: Erna Solbergs ble intervjuet av en rekke medier om misnøyen i Frp. Det var før Siv Jensen ringte. Foto: Gorm Kallestad

Etter intervjuene spiste Solberg lunsj på pressebordet i stortingsrestauranten.

Ifølge Frp-kilder ba Siv Jensen om en samtale med Erna Solberg etter runden med fylkeslederne. Da visste Solberg verken at Siv Jensen ville rykke ut i Dagbladet og kalle regjeringen en grå masse, og heller ikke at hun til slutt skulle varsle at det vil komme en ny kravliste.

Kilder forteller at Siv Jensen til statsministeren skal ha gitt klart uttrykk for den dramatiske situasjonen og beskjeden fra fylkeslederne.

– Siv ga beskjed om at hun har forsøkt å si dette lenge, sier en Frp-kilde.

– Høyre har ikke forstått hvordan stemningen i Frp har vært. Det har vært stille noen måneder, men regjeringsprosjektet fremstår slitent og det virker som Høyre bøyer av for Venstre og Frp. Frp trenger også seire, sier en annen Frp-kilde.

Siv Jensen vil ikke kommentere samtalen med Erna Solberg.

– Jeg snakker med Erna Solberg hver eneste dag og de samtalene jeg har med henne har jeg tenkte å ha med henne.

– Hvor klar beskjed har du gitt til henne om at denne saken har vært så vanskelig for Frp at det kunne være aktuelt å gå ut av regjering?

– Jeg har vært tydelig på vegne av Frp hele veien når regjeringen har diskutert denne hjemhentelsen. Det er uaktuelt for Frp å være med på det, derfor står vi heller ikke bak beslutningen om å hente IS-terrorister til Norge. Men jeg har også lenge sagt at vi må få mer fart på regjeringssamarbeidet og bli mer gjenkjennelig. Det må ikke bare være det tunge ansvaret det er å lede et land, det må også være litt gøy å dra på jobb, sier Jensen til TV 2 onsdag kveld.

Erna Solberg og Trine Skei Grande har ikke ønsket å la seg intervjue onsdag.

Kjell Ingolf Ropstad kaller det underlig at Frp skal legge frem nye krav, men at han selvfølgelig skal høre på hva Frp ønsker.

Kilder i Frp sier kravene både vil handle om å innfri Frp-gjennomslag i regjeringserklæringen som ble forhandlet frem på Granavolden for omtrent nøyaktig ett år siden, men at det også må gis innrømmelser som går utover regjeringserklæringen.