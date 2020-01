Alexander reiser til basen som ble bombet av Iran – dette tenker han mest på

Arrangerer samlinger med de pårørende

Telemark bataljon har opprettet dialog med de pårørende til hver enkelt soldat og gjennomført flere samlinger for å orientere de pårørende om oppdraget.

– De er mest opptatt av å vite at vi ivaretar sikkerheten til alle mannskapene vi har med oss, inklusiv undertegnede, sier styrkesjef Stein Grongstad.

Oberstløytnant Stein Grongstad er en veteran med utenlandsoppdrag til Afghanistan og Balkan i ryggsekken etter 27 år i Forsvaret. Han er også styrkesjef for Nord task unit 6.

Oberstløytnant Stein Grongstad. Foto: TV 2

Fortsetter oppdraget

Etter angrepet på den iranske generalen, vedtok den irakiske nasjonalforsamlingen at alle utenlandske styrker måtte ut av Irak, også de norske. Men inntil videre fortsetter oppdraget.

– Den irakiske nasjonalforsamlingen sa de ville ha ut alle utenlandske styrker, hvordan forholder du deg til det?

– Jeg tenker at vi som militære forholder oss til det folkerettslige grunnlaget som er bestemt på politisk nivå. Og der er det bestemt at vi skal bli stående ut 2020. Inntil noe annet er bestemt, forholder vi oss til de føringene, sier Grongstad.

Nordmennene i Irak fokuserer for tiden mest på å beskytte egne styrker og i mindre grad drive trening og rådgivning.

– Så håper vi at rådgivningen skal kunne gjenopptas så fort som mulig, slik at vi fortsatt kan fokusere på IS som hovedtrusselen.

Høyere beredskap

– Det at Iran har vist både evne og vilje til å skyte missiler inn i området, hvordan påvirker det deres forberedelser?

– Det gjør egentlig svært lite med forberedelsene, for vi har hele tiden betraktet området som et farlig område i verden, og er forberedt på det mest komplekse og verste som kan skje. Treningen har båret preg av å være forberedt på den typen situasjoner.

– Det man gjør annerledes er at man har høyere beredskap på å bære kroppspansring, hjelm og vest. Man forbereder dekningsrommene i større grad enn man ville gjort hvis faren var mindre.

Forberedt på det verste

Alexander Iversens troppssjef, rittmester Magnus Bjurstedt, mener soldatene er godt rustet til å takle det økte spenningsnivået.

– Det er viktig å være klar over at vi drar ned til et av de mest konfliktfylte områdene i verden, sier Bjurstedt.

– Hvis du ikke er klar over det når du drar, har du ikke gjort de riktige forberedelsene, mener jeg.

Selv er han forberedt på at det verst tenkelige kan skje.

– Det verste jeg kan tenke meg er at jeg mister noen av mine. Så skal en være klar over at det kan skje, sier Bjurstedt.

– Men jeg er forberedt på det også. Men jeg skal gjøre alt i min makt for at det ikke skjer.

Alexander Iversen tror ikke det er Iran som vil utgjøre den største trusselen når .

– Nei, den store trusselen er den samme som før, det er veibomber, avslutter Iversen.