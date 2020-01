Manchester United - Wolverhampton 1-0 (0-0)

Saken oppdateres!

John Ruddy hadde stått godt i Wolves-målet og stoppet det som kom i førsteomgang. Men drøyt 20 minutter etter pause ble han spilt ut av Juan Mata.

Anthony Martial spilte igjennom til Mata, og Uniteds nummer åtte sendte Manchester United iskaldt i ledelsen.

– For en avslutning! Et bra oppspill av Martial og Mata beholdt roen. Wolves-forsvaret jaget ham, men han beholdt roen. Mata er en lur fotballspiller og ventet til Ruddy kom ut, oppsummerer Darren Fletcher hos BBC.

Den scoringen sikret United seier i onsdagens omkamp, og Ole Gunnar Solskjærs menn er videre til FA-cupens fjerde runde. Der møter de vinneren av torsdagens oppgjør mellom Tranmere og Watford.

United har nå to seire på rad etter 4-0 over Norwich forrige runde.

– Det er klart at å bygge momentum, at spillerne får selvtillit med seire og at vi enda en gang klarer vi å holde nullen, det er viktig. Vi vil gå langt i cupen og det er en veldig artig finale å spille, så det er der vi ønsker å komme, sier Solskjær til Viasport.

Rashford ut med skade

Marcus Rashford startet på benken og kom inn i det 63. minutt. Men det ble ikke lang tid på gressmatten for Uniteds toppscorer, som etter drøyt ti minutter på banen la seg ned.

Angriperen fikk behandling og spilte videre. Men få minutter senere måtte han gi tapt for smertene. Først så det ut som en leggskade, deretter holdt Rashford seg til hoften og midjen da han gikk av banen med tydelig ubehag.

– Blir Rashford klar til søndagens kamp mot Liverpool? Han er en enorm spiller, kanskje Uniteds beste denne sesongen, kommenterer Fletcher.

Annullerte Neto-scoring

Wolverhampton hadde flere farlige sjanser i løpet av kampen, men den største av de alle ble annulert.

For ti minutter etter avspark slo Fred ballen rett i Nemanja Matić like utenfor egen 16-meter. Raúl Jiménez vant ballen i duell med Harry Maguire, og spilte videre til Pedro Neto som straffet hjemmelaget.

Men VAR straffet Jiménez og annullerte scoringen da ballen hadde berørt hånden til Wolves-angriperen i duellen med Maguire.