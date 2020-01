Det danske håndballandslaget – den regjerende verdensmesteren – ble sendt på hodet ut av EM allerede i gruppespillet.

Før siste kamp var de avhengige av hjelp for i det hele tatt ha noe å spille for mot Russland.

Da Ungarn tok en kruttsterk seier over Island onsdag kveld, var den smått sjokkerende exiten et faktum.

På forsiden av den danske avisen BT stod det like etter kampen i enorm skrift:

«Uvirkelig. Uakseptabelt. Noe har gått forferdelig galt.»

Sitatet kom fra BTs håndballkommentator Søren Paaske.

– Det er en gigantisk fiasko og noe som kommer til å skrive seg inn som et av lavpunktene i den danske håndballhistorien. Vi snakker om et EM hvor 24 land er med, og Danmark klarer ikke å bli blant topp tolv. Landslaget kommer som regjerende verdensmestere og OL-gullvinnere, og er proppet i store stjerner som har masse rutine, sier Paaske til danske BT.

– At man da blir slått ut av middelmådige nasjoner som Island og Ungarn, er helt enkelt uakseptabelt, fortsetter håndballkommentatoren.

Ekstra Bladet slår naturlig nok også stort opp om EM-fiaskoen. Deres reporter, Anders Junge Ernst, er på plass for å følge den betydningsløse kampen mot Russland som hadde avkast klokken 20.30.

Oppvarmingen beskriver han slik:

– De danske spillerne kaster ballene mellom seg. Man hører kun lyden av musikk og noen sporadiske stemmer på tribunen. En høy beat fra høyttalerne og lav summing på tribunen. Det er som technomusikk til en begravelse, skriver Ernst, og kaller exiten «nærmest surrealistisk.»

Suksesstreneren Nikolaj Jacobsens jobb kommer nok til å stilles spørsmål ved de neste ukene. BTs håndballkommentator tror imidlertid at landslagssjefen sitter trygt.

– Vi er selvfølgelig ikke der at man snakker om å sparke treneren. Men her må det til en svært, svært grundig selvransakelse hos landslagssjefen, spillerne og i hele det danske håndballforbundet. For noe har gått fullstendig galt, slår Paaske fast.