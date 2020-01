Null moms har vært et viktig bidrag til å få fart på elbilsalget i Norge. Men visste du at det ikke bare er selve bilen som er momsfri?

Dette gjelder nemlig også alt utstyr som «naturlig eller rimelig følger med et kjøretøy». Ut fra dette er det logisk at momsfritaket også gjelder vinterhjul som følger bilen, men en henvendelse fra en av Brooms trofaste lesere gjorde at vi ble litt i tvil.

Han hadde meldt sin interesse for en ny Polestar 2. Og skriver dette til oss:

«Såvidt jeg vet slipper man å betale moms på vinterhjul til elbil hvis de bestilles sammen med bilen. Slik praktiseres det i alle fall av alle merker jeg har snakket med. Nå mener Polestar at de må kreve inn moms på vinterhjul. Det betyr jo at enten har Polestar rett og alle andre feil, eller så har Polestar misforstått dette,» skriver han, og henviser til Polestars svar:

«Vi vil følge gjeldende lovverk for hvert enkelt marked. Da vinterhjulene og annen type utstyr er utstyr som monteres av og på etter behov, regnes ikke disse med i fritaket,» skriver en Polestar-medarbeider, som også legger ved link til merverdiavgiftshåndboken.

Dette måtte vi naturligvis komme til bunns i og tok derfor en ringerunde til de fleste som importerer elbiler hit til Norge:

De aller fleste som kjøper elbil i Norge trenger også vinterdekk på den. Og de er det ikke moms på når du kjøper dem sammen med nybilen.

Klar tale

Ford, informasjonsdirektør Anne Sønsteby:

– Vinterhjul har en funksjonell tilknytning til kjøretøyet og er påbudt (i enkelte perioder), som gjør at dette er fritatt fra merverdiavgift så lenge dette omsettes samtidig med et kjøretøy som er fritatt for merverdiavgift.

– Kjøpt senere vil for eksempel vinterhjul ikke omsettes sammen med et kjøretøy som er fritatt merverdiavgift og vil følgelig få merverdiavgift som andre varer.

BMW, kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby:

– Vinterhjul er fritatt merverdiavgift ved kjøp sammen med bilen. For BMW i3 har vinterhjul vært inkludert i flere av utstyrspakkene i lang tid.

– Ved kjøp av vinterhjul utenom bilen, ved et senere tidspunkt/annen/egen faktura, ilegges merverdiavgift (moms).

Mercedes-Benz, kommunikasjonsdirektør Audun Hermansen:

– Kjøp av vinterhjul sammen med elbil er mva-fritt. Kjøp i etterkant har mva.

Tesla, communications specialist Nora Wisløff Egenes:

– Når vinterhjulene kjøpes sammen med bilen, er de fritatt for moms. Når det kjøpes nye vinterdekk separat senere, skal det betales moms på disse.

Kia, informasjonsansvarlig Mette Simonsen Sauge:

– Vinterdekk er fritatt for moms når de kjøpes sammen med bilen. Kjøp av vinterdekk separat senere er momspliktig.

Audi og Skoda, kommunikasjonssjef Morten Moum:

– Vinterhjul kjøpt og levert sammen med bil er eks mva. Vinterhjul som ikke er kjøpt med bilen er inkludert mva.

Opel og Citroën, PR-og informasjonssjef Stein Pettersen:

– Det beregnes ikke moms på vinterdekk når disse kjøpes sammen med bilen, på samme måte som det heller ikke beregnes moms på frakt og levering av bilen. Senere separat kjøp av vinterdekk er momspliktig.

Volkswagen, kommunikasjonssjef Anita Svanes:

– Ved bestilling sammen med bilen er vinterhjul fritatt for moms. Ved kjøp av nye vinterdekk senere, kommer moms i tillegg.

Er det slik at alle disse tar feil – og Polestar har rett? Eller er det flertallet som har gjort riktig?

Broom tok en prat med Skattedirektoratet for å få en endelig avklaring på dette, og her er svaret vi fikk:

Polestar leverer godt også på tilhengervekt.

Skattedirektoratet har talt

– Etter merverdiavgiftsloven § 6-7 første ledd er omsetning og leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift fritatt for merverdiavgift. Kjøretøyet må videre være registreringspliktig etter vegtrafikkloven.

Fritaket retter seg altså mot omsetning av kjøretøyet. Den nærmere avgrensningen av fritaket omtales i Finansdepartementets brev av 26. august 2002 til Toll- og avgiftsdirektoratet. Her vises det til at det ikke foreligger et generelt fritak for utstyr til elkjøretøy. Utstyr vil således kun være fritatt i den utstrekning utstyret kan sies å inngå i omsetningen av kjøretøyet. I forlengelsen av dette uttales følgende:

"F.eks. vil utstyr som jekk, ekstra sett med hjul som leveres sammen med kjøretøyet – og som det ikke betales særskilt vederlag for – omfattes av fritaket."

Finansdepartementets uttalelse gir uttrykk for gjeldende praksis, jf. Merverdiavgiftshåndboken 2019 pkt. 6-7.3.

Både påmonterte og eventuelt ekstrasett med dekk som inngår i kjøpet av ny elbil vil altså omfattes av fritaket – med mindre det kreves særskilt vederlag for dekkene.

Kjøp av dekk som en selvstendig vare, dvs. løsrevet fra nybilsalg, vil ikke omfattes av fritaket i § 6-7 første ledd. Slik omsetning er avgiftspliktig etter hovedregelen i § 3-1 første ledd, forklarer kommunikasjonsrådgiver Helen Rist.

Og Polestar, hva sier de?

Hot elbil under kalde forhold: Porsche Taycan har akkurat kommet til Norge.

Beklager - feil er rettet

– Vi beklager dersom det har skjedd noe feilkommunikasjon. Polestar følger selvfølgelig reglene ved mva, og vinterhjul og dekk er momsfritatt. Både konfiguratoren og kundebehandlingsteamet vårt er oppdatert.

– Faktisk ble det aldri brukt mva på prisene i seg selv, det var ganske enkelt feil merket med mva. Siden vi ennå ikke har åpnet for endelige bestillinger, er det ingen som har blitt belastet eller blir belastet for merverdiavgift på disse varene, svarer daglig leder Alexander Hørthe.

Så da vet vi det!

