Island - Ungarn 18-24

Med ungarsk seier over Island i den siste kampen i gruppespillet er Danmark slått ut av EM før de har fått spilt mot Russland.

– Dette er en av tidenes overraskelser i et mesterskap, mener TV 2s håndballekspert Bent Svele om danskenes sjokkexit.

Danmark var av de fleste regnet som den største favorittene til å vinne EM, men den regjerende OL- og verdensmesteren er ferdigspilt i EM etter kampen onsdag kveld.

– Vi var vitner til de franske damene i desember og de franske herrene nå i Trondheim, som begge røk ut i gruppespillet, men Danmark skulle være verdens beste lag og de spilte drømmehåndball i Boxen i fjor. De var den store gullfavoritten fordi de hadde enere, i tillegg til kanskje den bredeste troppen, men de har ikke truffet planken i det hele tatt, sier Svele.

Danskene åpnet med tap for Island, før de kun klarte uavgjort mot Ungarn.

På tribunen satt sjokkerte dansker, som gjorde sitt ytterste for å heie frem Island, før optimismen ble slukt av fortvilelse da det gikk mot kampslutt. De danske stjernene fulgte også med.

– Jeg vet ikke om Danmark har tatt det litt halvveis, men de taklet ikke det offensive forsvarsspillet til islenderne, før Ungarn gjorde nesten det samme. De gikk seg fast igjen og igjen. De kan ha vært for fornøyde med å ha lekt seg med Norge og Frankrike i Golden League før EM, men det skal strengt tatt ikke være mulig for et så godt håndballag ikke å få ut mer etter to hele timer med håndball, mener Svele.

Det samme gjorde Norges landslagssjef Christian Berge, som i intervju med TV 2 tidligere på dagen var svært sikker på at Island skulle slå Ungarn ut av EM.

Island er videre, men det er Ungarn som tar med seg to poeng inn i hovedrunden. Der venter Norge, Portugal, Slovenia og Norge.

Ungarn, Norge og Slovenia er de tre lagene som tar med seg to poeng.

– Det ser unektelig lyst ut for Norge med tanke på at Frankrike og Danmark, som vi trodde skulle være i hovedrunden, er borte, men det skal gjøres en jobb og Norge å være skjerpet. Norge har vært det desidert beste laget på sin halvdel, men det er fire tøffe kamper igjen, påpeker Svele.

Oppsett for hovedrunden: Fredag: Slovenia-Island, Portugal-Sverige, Norge-Ungarn.

Søndag: Slovenia-Ungarn, Norge-Sverige, Portugal-Island.

Tirsdag: Norge-Island, Portugal-Slovenia, Sverige-Ungarn.

Onsdag: Norge-Slovenia, Portugal-Ungarn, Island-Sverige.

– Norge møter Sverige på hjemmebane, og Slovenia spiller på en måte som Norge ikke er veldig glad i å møte. Ungarn har hatt noen store prestasjoner, spiller med hjertet, har god målvakt og er flinke på benken og er taktisk veldig gode, mens Island har vist moral og har taktiske og tekniske kvaliteter i mye og mange, fortsetter TV 2s håndballekspert.